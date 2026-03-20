狸想奇兵｜香港票房勁收1200萬 驚喜彩蛋考觀眾眼力

《狸想奇兵》由《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《反斗奇兵》系列班底又一創意之作，電影充滿彼思只此一家的幽默風格，集驚喜刺激、爆笑窩心，故事以熱愛大自然和動物的環保少女美寶作為主角，她利用科學家全新發明的「跳躍技術」，把意識轉移到一隻超萌機械河狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險。

《狸想奇兵》是《熊熊遇見你》(We Bare Bears) 主創人莊丹尼爾(Daniel Chong)最新執導作品，曾在《熊熊遇見你》中為三隻主角熊配音的演員，都有份為《狸想奇兵》獻聲，他們分別是聲演哺乳類國王河狸佐治的Bobby Moynihan、聲演蟲蟲的Demetri Martin，及聲演建築工人的Eric Edelstein。彩蛋方面，美寶一開場營救的烏龜名叫Crush，是致敬《海底奇兵》的龜龜，而在玻璃缸旁邊則出現彼思標誌性的座枱燈；當美寶偷龜後及營救其他動物逃出學校時，畫面見到櫥窗內放有《反斗奇兵》經典彩蛋中的「薄餅星球外賣車」(Pizza Planet Truck)。另外，美寶房間窗戶旁有導演前作《熊熊遇見你》的玩具，以及即將在《反斗奇兵5》登場的新角色藍色河馬，就連美寶手機殼上也有《反斗奇兵》的三眼仔，以及《沖天救兵》小飛的探險家徽章。