爆血新婚夜2｜莎瑪拉韋榮懷孕現身首映禮 用巨肚頂正版「小丑女」瑪歌羅比

索爆女星莎瑪拉韋榮(Samara Weaving)於《爆血新婚夜2：豪門遊戲》(Ready Or Not 2: Here I Come)中強勢回歸，再度飾演女主角「廝殺新娘」姬絲。今集故事緊接首集結尾展開，姬絲雖然死裡逃生，但那一夜的血腥獵殺，從未真正結束。 相隔七年，莎瑪拉不再只是當年那位經常被指「撞樣小丑女」瑪歌羅比(Margot Robbie)的女演員，而是憑《爆血新婚夜》奠定新一代「尖叫女王」地位。她早前接受訪問時，被問到網友為她冠以「尖叫女王」這個封號時，就大爆自己是從2015年拍攝劇集《鬼玩人》(Ash vs Evil Dead)，開始找到自己的尖叫特色。今集《爆血新婚夜2：豪門遊戲》，她再次帶來更瘋狂、更絕望的 ICON式尖叫！

瘋狂卻保持真實感 莎瑪拉直言，今次回到角色「完全零距離」，情緒狀態仍停留在那場豪門大屠殺之後。「覺就好像是首集電影被刪掉的片段，突然重新開始拍過一樣。」未恢復的狀態下，再次接受新挑戰，那種尚未平復的死懼與神經緊崩，令觀眾瞬間被拉回那場瘋狂又荒謬的生存遊戲之中。導演 Matt Bettinelli‑Olpin形容，姬絲從來都不是典型英雄，不會突然變成 John Wick。她並非靠周密計劃或超凡武力生存，而是憑直覺、意志，以及一次又一次被逼反擊的本能。「她有缺點，也會做錯選擇，但正因如此，觀眾才會一直站在她那一邊。」這種人性的脆弱，讓整個瘋狂故事能保持真實感。

蟻俠女兒加盟演出 童星出身的嘉芙蓮紐頓(Kathryn Newton)是近年荷李活冒起得最快的女星之一，她年前加盟Marvel飾演蟻俠女兒，今次加入《爆血新婚夜2：豪門遊戲》則演姬絲疏遠多年的妹妹費絲，令續集的核心變成雙主角的路線，並且揭開兩姊妹之間長年未解的恩怨，展開一場既不情願又不得不互相依靠的關係。在第一集時，姬絲曾透露過自己是在寄養家庭長大，渴望有真正的家人，原來她還有一個妹妹。費絲的角色設定，正是與姬絲形成對照，她會揭開姬絲真正是一個怎樣的人，是她無法擺脫過去的那真實一面。

洛衫磯舉辦首映禮 導演 Tyler Gillett表示，讓嘉芙蓮與莎瑪拉同場演出，立即為電影帶來情感上的張力。「她們都是很強勢的人，而且對於『如何生存』有完全不同的想法。」而這種分歧，正正成為故事推進的動力。「這部電影真正的核心，就是看着她們兩人重新學會成為一個團隊，」電影最有趣的地方，是嘉芙蓮本身是一個極為出色的高爾夫球手，甚至曾出戰美國女子公開賽，力爭入圍。而她與莎瑪拉第一場逃生戲，就在高爾夫球場上演，並遭四大家族駕駛高爾夫球車追擊，荒謬又緊張，完美延續系列一貫「爆血得嚟又好笑」的風格。

《爆血新婚夜2：豪門遊戲》日前在洛衫磯舉行首映禮，34歲的莎瑪拉韋榮與編劇Jimmy Warden婚後造人成功，今年將迎來二人的結晶品，她在首映上曬巨肚搶盡風頭，更用肚皮頂片中妹妹嘉芙蓮紐頓。不過，最驚喜是「小丑女」瑪歌羅比亦有到場支持，造就兩人難得同框。