方皓玟演唱會宣布取消 稱患嚴重感冒不能演出

方皓玟（小明）原定3月21日於觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03，舉行由本地舞台主辦《方皓玟約你落觀濱演唱會》。連日來小明都分享練歌情況，更分享了多張有份參與演出的嘉賓Jam歌照片，包括有張進翹、吳保錡及JNYBeatz。然而在開騷前夕宣布取消，她在社交平台留言道：「對唔住，這個消息我都好唔想同大家講。原定聽日觀塘海濱同大家見面，但因為身體狀況突然出現問題，聲帶失聲，狀態很不穩定，對於自己的專業我是很堅持，所以要作出這個決定實在很困難。醫生建議我一定要即時休息，呢場演出要取消。呢段時間一直都好期待，亦準備咗好多想同大家分享嘅嘢。對我嚟講，呢個唔只係一場show，而係一次好重要嘅見面。所以作出呢個決定，真係好唔容易。最唔好意思係影響到已經準備嚟睇嘅你哋，多謝你哋一直以嚟嘅支持同體諒。等我休息好，我一定會再用最好嘅狀態同你哋見面。多謝你哋等我！等主辦通知，交代詳細退票安排。」