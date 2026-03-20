PPAP原來10年前 黃建東有意拍新版本

2016年問世的洗腦神曲《PEN-PINEAPPLE-APPLE-PEN》（PPAP）當年被黃建東惡搞，當時身穿唐裝衫的他跟足節奏不斷唱出：「delay no more ,I have a gun（槍）， l have a chi ma（芝麻），chi ma gun（芝麻槍）；I have a pork（豬肉）， l have a lego guy（樂高人），pork lego guy（豬肉樂高人），chi ma gun pork lego guy（芝麻槍樂高人）」然而， Derek又再重唱：「l have a lo mei（滷味），l have a lay（籬），lay lo mei（籬滷味）；l have a nylon（尼龍），l have a sai yeah（嘥嘢），nylon sai yeah（尼龍嘥嘢），lay lo mei nylon sai yeah（籬滷味尼龍嘥嘢）。」令人笑過不停。

多歌唱工作接洽

日前黃建東出席活動時，表示自己愛拍搞笑影片，提起當年惡搞《PPAP》，他說：「原來都已經10年！我今年都想泊返一個新版紀念下。」由於他參加《中年好聲音4》以「樹熊王子」的稱號出場，他表示已委託製作組如節目完結之後，把面罩留下來給他作紀念。

他很多謝節目令他多了不少唱歌工作。他說：「托賴啊！都多咗唱歌嘅工作，雖然我喺《中年好聲音4》嘅生命好短暫，走嘅時候都係好唔開心，但係參加呢個節目就唔好怕輸！而家都多咗人搵我做主持加埋唱歌，所以我好感謝呢個節目，依家佢哋每次錄影，我都會睇佢哋，因為我哋已經變咗好好嘅朋友，大家都好真性情！」