102歲花仔源亮相動作特技演員公會春茗 錢嘉樂盼有接班人

香港動作特技演員公會停辦了2年的春茗，早前於年初七舉行，過百位嘉賓及會員出席，包括有曾志偉、袁和平、袁祥仁、徐小明、林國斌、盧惠光、余安安、白彪、錢小豪、鍾發、林威、元秋、金童、楊盼盼，劉偉强等，就連久未露面的元華亦是當晚的座上客，場面熱鬧。

過百歲花仔源主持抽獎

錢嘉樂以會長身份致詞，表示很開心疫情緩和之後，大家日日有工開，香港電影業再度蓬勃起來，他希望能發掘多些新人做接班人。當晚大會的抽獎環節除了有豐富的獎品及現金獎外，曾志偉即場加碼4萬元，劉偉強導演與錢小豪亦分別再拿出一萬及萬五元作抽獎。他們更請來已經102歲人稱「花仔源」的楊國源主持抽獎，相中見到他精神不錯，健步如飛談笑風生，成眾人集郵目標。

花仔源早年入行時，因超過15歲就不受聘請，所以他申請身份證時報細一年，曾於大戲棚打工，當時的日薪有1.5元， 16歲開始做龍虎武師，首部作品《人之初》才有雙倍人工，即日薪3元，直到70多歲才正式退休。