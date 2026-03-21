湯姆賀倫帝國大廈亮燈造勢 夫妻檔新片《蜘蛛俠4》預告片日破7.18億刷新紀錄 (有片)

《蜘蛛俠：英雄重生》(蜘蛛俠4)將於今年7月全球大銀幕獻映，電影首支預告片發布僅24 小時，全球累積觀看次數已衝破7.18億大關，大幅刷新去年由《GTA 6》保持的紀錄，更正式登頂成為史上首日點擊率最高的電影預告片，認真厲害！

湯姆賀倫(Tom Holland)與辛蒂雅(Zendaya)合作《蜘蛛俠》電影系列戲假情真，早前更傳來兩人結婚消息，兩人將首次以夫妻檔宣傳Sony Pictures及Marvel Studios的年度超級英雄續作《蜘蛛俠：英雄重生》(Spider-Man: Brand New Day)。

登熱搜冠軍

隨着預告片正式曝光，引發全球粉絲瘋狂討論，英文片名瞬間強勢佔據社交平台X及TikTok全球趨勢榜首。自《蜘蛛俠：不戰無歸》後闊別銀幕四載，影迷對新作的期待及討論熱度更勝從前！為替新片造勢，電影公司先在預告片公開前夕，邀請一班「星級粉絲」展開橫跨全球的24小時接力活動，而這場全球影迷接力活動最終於紐約地標帝國大廈(Empire State Building)頂樓推向高潮，湯姆賀倫更現身跟影迷一起參與亮燈儀式，把代表蜘蛛俠的紅藍兩色燈光照耀紐約夜空，象徵這位超級英雄正式回歸。