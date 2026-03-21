朱晨麗演黑化慈母睇回帶都嚇襯 岑麗香成功挑戰高難度對白

即將開播的寰亞劇集「重案解密」監製梁家樹與導演蔡晶盛率領劇中演員岑麗香（香香）、朱晨麗（朱朱）、譚旻萱（Mandy）、陳嘉寶（Anjalia）、何嘉莉（Lillian）、洪永城、林子善和陳少邦等亮相「寰亞之夜」Party。新劇改編自香港過去15年間，全城矚目的真實奇案，並以單元形式呈現，再由男女主角苗僑偉與香香貫穿所有故事線。

洪永城與陳少邦劇中飾演同袍，一忠一奸，洪永城說：「我係一個做咗好多壞事嘅人，喪盡天良，當然佢做嘅時候就覺得自己好有型，但點知其實佢係做緊啲好唔正確嘅事，最終俾三哥（苗僑偉）同埋香香治理我，同埋『搞掂』我！」