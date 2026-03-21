朱晨麗演黑化慈母睇回帶都嚇襯 岑麗香成功挑戰高難度對白

即將開播的寰亞劇集「重案解密」監製梁家樹與導演蔡晶盛率領劇中演員岑麗香（香香）、朱晨麗（朱朱）、譚旻萱（Mandy）、陳嘉寶（Anjalia）、何嘉莉（Lillian）、洪永城、林子善和陳少邦等亮相「寰亞之夜」Party。新劇改編自香港過去15年間，全城矚目的真實奇案，並以單元形式呈現，再由男女主角苗僑偉與香香貫穿所有故事線。
洪永城與陳少邦劇中飾演同袍，一忠一奸，洪永城說：「我係一個做咗好多壞事嘅人，喪盡天良，當然佢做嘅時候就覺得自己好有型，但點知其實佢係做緊啲好唔正確嘅事，最終俾三哥（苗僑偉）同埋香香治理我，同埋『搞掂』我！」
朱晨麗透露其劇中角色亦有大反差，連她本人亦感到毛骨悚然，說：「劇中我叫『瑤瑤』係一個好善良嘅媽媽 ，遭遇一啲事後性情大變，希望俾觀眾見到另一面嘅朱晨麗。最大挑戰係連我自己都『嘩，有冇咁恐怖？咁變態？』」身旁的香香立即認證：「我有睇片呀，呢個人真係咁恐怖，做唔到！」朱朱感謝導演、攝影師配合燈光營造氣氛。香香說：「我喺劇中角色叫嚴灼瑩，見晒佢哋所有好與壞嘅人，要變態有變態，有忠有奸。點解可以令恐怖嘅嘢拍出美感？好神奇。」
林子善爆料香香在現場勤力背廣東話對白，劇本都被她做的記號畫到五顏六色，最佩服她同時還要跟兩名囝囝視訊。香香笑說：「我係佢哋『做功課』好榜樣，其實我拍劇見到大家好開心，好想同大家傾偈，但我又怕忘記對白。因為我睇到劇本時心諗：『呢啲係咪人講㗎？』有一句對白好難，問咗一位現實生活做呢個職業嘅人，佢最初睇到都話『咁複雜嘅？』但佢講一次之後就話『係，真係咁講㗎喎！』所以真係要做好多好多功課，我由第一日收到劇本就開始背，佢哋同我傾偈我個腦都只有呢段對白。」子善感謝監製梁家樹、「家姐」佘詩曼和梁靖琪（Toby）引薦他加入拍攝，他透露劇中與三哥有家庭紛爭，劇情緊張刺激，令他十分期待。