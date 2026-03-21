鍾培生送名車賀老婆 莊雅婷肚凸凸賀老爺生日似有4個月

鍾培生用「進擊的求婚」宣布自己的另一半是莊雅婷，二人不時在社交平台放閃，以往莊雅婷的社交平台多放民生議題相關，如今也像普通人一樣分享跟鍾培生拍拖的點滴。近日有人發現去年10月已經見到鍾培生亮相莊雅婷的民建聯社區活動，於是不停推測他們拍拖時間線。不過，日前鍾培生上載為爸爸慶生的影片時，意外拍到莊雅婷穿緊身衫，肚凸凸的畫面，目測有4個月，不少網民相信他們是雙喜臨門。

鍾培生當日上載與父母及莊雅婷到餐廳食飯的影片，從現場環境所見，他們似在香格里拉酒店的珀翠餐廳，台面更放了一支三、四萬元的紅酒，但莊雅婷的杯沒有紅酒，只得飲用水。當時莊雅婷舉機為未來老爺拍照，見到她的腹部微隆，至少有4個月身孕。

莊雅婷自宣布成為準鍾太之後，一改以往穿緊身衫形象，反而穿上鬆身衫，就算氣溫回升也是以鬆身長袖或加鬆身的外套上陣。由於鍾培生愛電競及遊戲卡，有網民估計他將會是放任小朋友打機的爸爸。