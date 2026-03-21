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娛樂
出版：2026-Mar-21 10:15
更新：2026-Mar-21 11:00

Renee李蔓瑩撇甩伍允龍 體驗不丹按摩感受-10°C天氣

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Renee李蔓瑩首次踏足「幸福國度」不丹！

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HOY TV旅遊節目《女行團》已在上月開播，該節目主打全女班陣容，安排女藝人分別到越南、杜拜、不丹、曼谷及韓國，從女性角度體驗當地潮流、美食與性感旅遊模式。逢星期六晚播出的《女行團》，今晚(21日)一集有Renee李蔓瑩首次踏足「幸福國度」不丹！

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挑戰唔同level辣度

Renee日前接受《am730》專訪，除了大談男友伍允龍及愛貓Nigo之外，她亦有分享不丹行的拍攝感受：「上年12月去拍，我自己會主持幾集，節目分別去五個唔同嘅地方，我係去其中一站，就係不丹。不丹嘅嘅食物幾乎全部都好辣但辣得來也有都唔同level，然後我都會煮當地傳統嘅不丹菜。我都好期待，因為呢個地方我自己都冇乜朋友去過，而我就去發掘咗，我都希望大家會鍾意。」

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Renee在社交平台分享當地靚相及風土人情，並寫「我嘅不丹之旅。如果唔係因為呢個節目～我都未必感受到呢個地方，虎穴寺、不丹按摩、喜馬拉雅山脈、傳統不丹菜、傳統手藝、傳統服裝、-10°C嘅天氣，遇到嘅所有人和事，我好慶幸我去過。」Renee踏足不丹，到這個藏傳佛教聖地，拜見金剛座大佛，她跟大隊第一餐即品嚐當地國民菜式「辣椒芝士」，再走入不丹最熱鬧廷布市區，體驗當地人的貼地生活！

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