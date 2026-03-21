Renee李蔓瑩撇甩伍允龍 體驗不丹按摩感受-10°C天氣

挑戰 唔同level辣度

Renee日前接受《am730》專訪，除了大談男友伍允龍及愛貓Nigo之外，她亦有分享不丹行的拍攝感受：「上年12月去拍，我自己會主持幾集，節目分別去五個唔同嘅地方，我係去其中一站，就係不丹。不丹嘅嘅食物幾乎全部都好辣但辣得來也有都唔同level，然後我都會煮當地傳統嘅不丹菜。我都好期待，因為呢個地方我自己都冇乜朋友去過，而我就去發掘咗，我都希望大家會鍾意。」