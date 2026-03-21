魔音女團名單即將出爐！莊子璇學定跳舞惡補 胡敏芝自爆被農夫話唱歌難聽

莊子璇、倪樂琳、胡敏芝等日前到會展出席活動，分享如何經營社交平台。三人早前參與《魔音女團》面試，而無綫將於周一（23日）公布練習生名單，三女受訪時表示知道入圍的練習生將會接受為期3周的訓練。從無綫發出的通告見到由陳潔靈、陳奐仁做班主任，冼靖峰、黃洛妍、文佐匡做助教。

曾組過女團的倪樂琳接示當日面試時，非常緊張，沒想到自己在鏡頭面前唱歌時，會手震得非常厲害，就算雙手揸住，仍震過不停。問到她的跳舞現如何，她說：「我自己跳舞都叫OK啦，比上不足比下有餘，但係話跳得好好又唔係，其實都係要靠啲鏡頭就。」她又說到：「今次《魔音女團》激發咗我哋成班女artist好用心、好認真去經營社交平台，我哋平時都係post靚靚相，但係都見到好多artist貼好多搞笑、唱歌嘅影片。」

莊子璇言談間透露自己有份入圍，她說：「我最近報咗好多唔同嘅舞蹈班，要未雨綢繆一下，如果選中咗，冇個底就好樣衰。我成日覺得《魔音女團》個「魔」可能係指魔法個魔」胡敏芝則謂：「我自己都有係咁練唱歌，我見公司貼咗條reels，就係我哋面試嘅情況，見到好多留言都好支持，但係自己都想好啲。」她更自爆曾被農夫笑她唱歌難聽，她說：「我之前同農夫拍旅遊節目，我哋都有一齊去唱K，農夫見到我都叫我唔好再唱，係咁笑我唱得唔好聽。」