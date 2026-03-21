JW王灝兒拒再分享感情生活 簽TVB無工開質疑自己下錯決定

本命年屬馬的JW王灝兒，為馬年轉做獨立歌手的首支派台歌《你離開之後》接受商業一台節目《星光背後》專訪。JW於2021年為拍劇簽約TVB，原來2023年拍完《痞子無間道》後，已兩年多沒有劇拍兼未再出派台歌，令她一度懷疑自己：「都會有唔開心，覺得自己係唔係Made咗一個唔啱嘅Decision。」在事業重新出發的同時，JW於2024年經歴分手，回復單身。她亦坦承現有追求者，但今天的JW已決不會像從前般公開及分享感情事，「以前我唔介意Share，但啲人會將你分享嘅嘢踩到最差，或者永遠諗到最壞，我覺得無需要再分享。」



回憶由黎明主理的A Music入行15年，期間5年一變，經歷三間公司，JW承認自己在每間公司的事業也是經歷先起後跌的命運。「我就係見到我嘅Life Pattern係咁，絕對有唔開心。到第二次唱完《矛盾》三部曲，又跌返落嚟。不過，只係第一次最唔開心，因為未試過，但睇返係好事，要我經歷一下，明白到喺谷底嘅時候點搵方法上返去係好難，但問題唔止得我一個遇到，我嘅決定就係要轉一轉。」

與TVB高層變動無關 不少人認為JW轉入電視圈的決定反而蹉跎了她的音樂事業，「我只係唔同時期去嘗試做一啲想做嘅嘢，當初想拍劇，係因為嗰時跟咗彭秀慧學戲，令我好鍾意。我喺電影電視圈乜人都唔識，最直接搵機會就係簽電視台，我算好彩，真係試到，仲要拍古裝《痞子殿下》，亦學識自己照顧自己，捱足52個鐘無覺瞓，唔同以前做歌手成大班人照顧你。」但2023年拍完《痞子無間道》後，兩年多沒有劇開亦沒有派台歌，令JW一度質疑自己當初決定，「拍完《痞子》就無，對音樂點都有一定影響，都會有唔開心，覺得自己係唔係Made咗一個唔啱嘅Decision。但我都試過要試嘅嘢，就覺得係時候要返去唱歌。」JW重申約滿離開，與TVB高層變動無關，強調：「我只係跟住自己個心意去行。」



馬年事業重新出發，本命年36歲的JW感情亦有新發展。她坦承2024年宣布跟前度分手後有追求者出現，「追求者一定有，但我會跟住我自己嘅Timeline去分享。」從前的JW很坦白，會大方談及戀情，亦會於網上分享與富二代前度的生活點滴，但經歷被標籤「釣金龜」及遭受眾多網上欺凌回復單身後，她決定不再坦蕩蕩，「係好多Haters，誇張到好似我傷咗佢嘅心，佢哋直情好似喺我哋關係入面，但真實發生咗啲乜，根本乜嘢都唔知，亦唔知我經歷咗啲乜，網上嘅人就鍾意睇人死，做娛樂圈嘅女仔係好慘。」

馬年瞓身回歸樂壇 JW最抗拒是外間誤解她一拍拖就唔使做，「呢個係最大誤解！我由中學開始參加歌唱比賽，就從來無靠身邊人俾錢我，包括屋企。我一直都係自己做嘢賺錢，包括我自己買樓、買車，連我而家做音樂都係自己出錢。好激氣？係解釋唔到，亦發覺越解釋，啲人就越話你掩飾，唯有做好自己，用努力證明俾人睇，我一路嘅心態。」JW再次重申會根據自己的時間表分享感情，「我而家好開心，身邊嘅人都好愛惜我好愛我同支持我。細個都會幻想30歲結婚生仔，但而家呢個世代急唔嚟，經歷咁多同遇到唔同人之後，我嘅Mr. Right係要同我理念相近，會一齊勤力同進步嘅人，我唔啱做少奶，我要不停工作。」JW稱馬年會全力瞓身回歸樂壇，將自資製作多首派台歌。