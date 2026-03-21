古天樂料跟宣萱有新搞作 手頭存貨要好檔期唔急住出

古天樂昨日（20日）出席品牌活動，現場有不少粉絲等候，當他做完訪問時，特別走到fans前面跟他們大合照及簽名，令一班fans非常開心。同場還有談善言、倪晨曦。

提到古天樂在《寒戰1994》的造型似薯片叔叔，他表示在網上看到有人指他似加菲貓，他說：「當初拍嘅時候都有好多人話我似薯片嗰個logo，（對這造型有甚麼想法？）我好鍾意㗎其實！」更搞笑表示自己「平時我喺屋企冇嘢做，黐埋pat 鬚行嚟行去！我好鍾意，完全無意見！」對於導演梁樂民表示要給古天樂信心讓他們搞下個頭，他說：「搞我個頭？導演做乜搞我個頭？佢冇信心咋嘛？哈！」談到他的新電話廣告表現好嬌俏，他又笑謂平日會在家中戴上皇冠、手袋行來行去。