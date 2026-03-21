古天樂料跟宣萱有新搞作 手頭存貨要好檔期唔急住出

古天樂昨日（20日）出席品牌活動，現場有不少粉絲等候，當他做完訪問時，特別走到fans前面跟他們大合照及簽名，令一班fans非常開心。同場還有談善言、倪晨曦。
提到古天樂在《寒戰1994》的造型似薯片叔叔，他表示在網上看到有人指他似加菲貓，他說：「當初拍嘅時候都有好多人話我似薯片嗰個logo，（對這造型有甚麼想法？）我好鍾意㗎其實！」更搞笑表示自己「平時我喺屋企冇嘢做，黐埋pat 鬚行嚟行去！我好鍾意，完全無意見！」對於導演梁樂民表示要給古天樂信心讓他們搞下個頭，他說：「搞我個頭？導演做乜搞我個頭？佢冇信心咋嘛？哈！」談到他的新電話廣告表現好嬌俏，他又笑謂平日會在家中戴上皇冠、手袋行來行去。
古天樂早前出席友人婚宴時出現一幕小插曲，與在場的賓客輪住影相，他說：「因為佢哋又未上得台，但我又見到啲親戚朋友想影，咁我咪同大家上台影住相先啦！等佢哋慢慢換好衫出返嚟，再交返個台俾佢哋。」談到他近日出席很多宴會，擔心他不夠休息，他稱有天試過一日走4場，但相比拍劇來說輕鬆，因為到場也是跟大家交流。
終章演員已有定案
談到《九龍城寨》終章，有傳因為中日問題而換走木村拓哉，由吳彥祖頂上。問到古天樂現時電影的角色人物已全部落實，他說：「係呀！係定晒案。（係咪唔會再改？）點解咁問嘅？（有傳有卡士改動）哦，係呀？冇回應。唔好兜圈啦！（幾時開拍？）Coming soon.」問到他是否與吳彥祖會否有對手戲，他謂：「大家等開鏡嗰日自有公布。」
跟宣萱仍有兩部電影作品
問到《尋秦記》的「龍芳CP」會否拍外傳，他說：「應該唔算外傳，而係一個更大少少嘅諗法。」他表示有兩部作品也會有他及宣萱同場。談到他手頭上有不少電影作品未播出，他坦言現時不急於上映，但求要一個較好的檔期、能夠配合到宣萱才最重要。