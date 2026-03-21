談善言獲提名舞台劇女主角難以置信 期待收到中學同學Stanley喜帖

談善言昨日（20日）出席時裝品牌活動，同場有古天樂、倪晨曦。她憑《鱷魚之吻》入圍《第34屆香港舞台劇獎》「最佳女主角（悲劇/正劇）」，首次演舞台劇便獲提名，她直言非常驚喜。她說：「自己都好驚喜！冇諗過，嗰陣時做緊嘢，梁仲恆喺《大狀王》都有提名，我哋嗰陣時恭喜緊佢，去到中途話恭喜我，我仲問恭喜我啲乜嘢啊？知道之後我用咗一個下午發呆，又用咗幾日時間去相信自己有提名。始終第一次做舞台劇，所有經歷都已經好夠，冇諗過完咗之後仲會有後續去衝擊我！」

她坦言自己很想再演台劇，自言獲舞台劇獎項提名比獲金像獎提名的衝擊更大。她說：「坦白講金像獎提名同埋舞台劇嘅提名對我來講嘅衝擊都好大，但係舞台劇嘅提名係最大嘅！因為唔係我接觸嘅世界，呢一個係全新嘅學習，我都用咗一段時間去適應舞台，我可以演出晒成個show已經好滿足，冇諗過會再有多啲嘅嘢，個衝擊超出係我嘅認知。我依家都想再影舞台劇，希望可以再有，其實我做完一次之後，會想再試一次，因為大家排戲嘅時間真係好開心。」

問到最想跟誰合作，她說：「我想同謝君豪合作，我喺電影同佢合作過，但係喺舞台劇入面佢係大前輩，加上佢係兩棲嘅藝人，覺得佢係可以教到我，希望可以同豪哥合作！」

問到《鱷魚之吻》有沒有慶祝活動，阿談表示稍後會相約劇組一齊打牌，更自爆自己打牌不精，是「水魚」一名，專用來戥腳用。她又提到以前讀書時曾跟同學Stanley邱士縉打牌，水平大家不相伯仲。她稱暫未收到對方請帖出席婚宴，未知到時會否有機會跟中學同學坐埋一圍。