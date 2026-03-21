五堅情首位人父 婁峻碩全程陪產榮升老竇

焦凡凡喜極而泣

焦凡凡在今日預產期當天順利剖腹產下3572克的健康男嬰，母子平安，夫妻喜迎牡羊座囝囝。全程在產房陪伴的婁峻碩，展現出超乎常人的冷靜與堅定，成為妻子最可靠的支柱，當見到兒子出生一刻，他直呼：「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」婁峻碩透露，今天原本就是預產期，但因為B仔「很有個性」，胎位一直處於頭朝上狀態，經醫生評估後決定採取剖腹產。初次做人父，婁峻碩全程在產房緊握太太的手，他坦言手術前兩人其實都很緊張：「凡凡一開始真的很不安，我只能一直陪著她，直到麻醉發揮作用、手術正式開始後，她的心情才慢慢放鬆下來。」婁峻碩在產房雖表現得極為冷靜，而且全程沒掉一滴淚，但他自揭在太太生產前一個深夜，獨自想到將正式當爸，以及將迎來家庭新成員，他就忍不住激動到眼眶泛淚。婁峻碩亦心痛愛妻，他感性表示，當目睹小孩出世，其第一反應是覺得媽媽真的太辛苦了，焦凡凡當時亦喜極而泣。