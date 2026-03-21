邱傲然Tiger個唱宣布6月開Part 2 爆喊攬band隊 談笑MIRROR年過30年齡焦慮(有片+完整歌單)

MIRROR成員邱傲然（Tiger)今晚（20日)於麥花臣舉行首次個人演唱會《 Where It Begins" Live 2026》，MIRROR「大仔組」的楊樂文(Lokman)、AK江𤒹生、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)，「睇騷之鬼」李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)，連較少睇騷的陳卓賢(Ian)都有現身支持。獲七位哥哥捧場的Tiger自言今年已27歲，「過多幾年，成隊MIRROR都過30歲！」引來全場爆笑。Tiger唱出多首八十、九十年代的流行經典，包括梅艷芳、張國榮的大熱作品，獲胞妹Kelly擔任琴手，兩兄妹更首度公開同台合唱，公開致謝時更搞喊「虎妹」。當唱畢出道作《ALRIGHT》時，全場觀眾大合場，接著他宣布將於6月舉行個唱Part 2，並多謝台上band隊樂手陪伴與付出時，一度掩面爆喊，眾人攬住圍圈，場面感動又溫馨。

Tiger兄妹檔首度公開合唱 演唱會以Band show形式進行，設有企位和暖場嘉賓。孭著結他的Tiger甫出場就呼喚觀眾企起身，以《Live the way I want》和《吃腐肉的鷹》炒熱氣氛。演唱會以「Where It Begins」命名，有「老靈魂」之稱的Tiger唱出多首陪伴成長的中外金曲，包括Britney Spears《Baby One More Time》、Westlife的《My Love》、Backstreet Boys的《I want it that way》和宇多田光的《Frist Love》和王菲的《愛與痛的邊緣》等，當唱鄭伊健的《一生愛你一個》時，請來劇集《存酒人》的安柔潔客串演「女友」，在「虎妹」Kelly的琴聲伴奏下，延續劇集一段未能開花結果的感情。接著Kelly彈著琴與Tiger合唱Sting的《Fields of Gold》後，Tiger直言是首次與「虎妹」公開合唱，「平時通常喺房喺廳合唱，真係好多謝我個妹，佢好叻呀！」全場觀呼拍掌，Kelly頓時眼濕濕，擰轉面抺眼淚。Tiger在完騷受訪時表示，過往的solo作品都由Kelly彈琴，順理成章邀請伴奏，「佢係易喊體質，我成日都見佢喊，睇咁多次《鐵達尼號》都喊，一定係對團隊好大歸屬感，先會真情流露，呢首歌係細個學拉丁舞，我哋一齊會聽嘅歌。」

與FC會長攬攬超感動 Tiger在演唱會盡顯band仔本色，走到場館中央小台，與亦師亦友的天衡結他battle，並首唱rock爆新歌《脱兔》後，除去皮褸外套，穿白背心接連獻唱梅艷芳的《將冰山劈開》、鄭希怡的《相對濕度》、陳慧琳的《失憶週末》時，其間來回大小舞台，又與fans擊掌，全場High爆，他受訪時坦言，唱得好爽，被問到可會再除衫時，他笑言，「我瘦到咁，無乜嘢好睇，(加緊操肌？)練好唱歌先吧！」談到與「小虎隊」(fans club)會長肉緊抱抱，他強調不是預設，「其實我唔知佢企邊，當時我第一個畫面，係嗰陣啱啱完咗《全民造星》，佢係第一個拎住塊燈牌，嚟俾我簽名嘅人。」當唱《ALRIGHT》時，小虎隊大合唱，他坦言好夢幻，滿滿的幸福感，「好開心，首先首歌係天衡班底去做，佢哋好用力唱俾你聽，係好鼓勵好支持，好似一齊合力去完成呢件事。」

同Ian玩「搖滾帝女花」 Tiger談到騷後感時，自爆唱到第三首歌已肚餓，但完騷不打算慶功，最希望能與演唱會團隊一齊放任打邊爐。談到在台上對著band友爆喊，他坦言，「無諗過嗰個位咁有感覺，我轉身見佢哋一字排開，就種好幸福嘅感覺，有班一齊玩一齊開心嘅人，陪著我咁多個月，好開心好齊心要做好件事，感覺好窩心。」回想大家搬20支結他排練和開騷，「感覺係夾band，唔係做嘢！」他表示，在開騷前才得知將於6月開Part 2，「無諗過呢件事，其實今次都冇諗過，可以喺呢個時候開個人concert。」暫時只知地點仍是麥花臣，但腳單、場次都未定，他說笑道可能會跳火圈、耍拳，「最想梗係開100場啦！」劇集《存酒人》獲觀眾投選最佳劇集等多個獎項，他感恩有機會參與，團隊努力獲觀眾肯定，至於《四鏡大暴走》獲選為最佳綜藝和最佳主持，他笑言是本色發揮，節目中他與Ian合唱《帝女花》的爆笑場面，fans仍無限loop，問到可會考慮搬上舞台時，他笑問，「搖滾帝女花？嘉賓梗系陳卓賢！」

鏡仔high爆企起身 談到MIRROR七位哥哥捧場，27歲的Tiger前張國榮的《由零開始》時，分享道「過多幾年，成隊MIRROR都過30歲！(全場起哄)你哋唔知呢件事咩？」他認真表示，「以前一直都唔唱歌，唱K都唔會攞住支咪，估唔到有咁多人，有屬於我哋嘅舞台，覺得好奇幻，好幸福呢件事，嚟緊嗰隻歌有句歌詞好有意義，唔知大家點解會睇到我，會唔會記得我，但咁多年嚟，大家都好似仲記得，覺得好幸福，以下落嚟呢首歌，亦係我第一次出現喺觀眾眼前唱嘅歌，唔使上網search都幾黑歷史。」台下鏡仔們high爆企起身，舉手揈頭跟住唱，Tiger坦言獲隊友捧場，意義重大，問到哥哥們的評價時，他笑言，「都係Good Show、辛苦喇，佢哋都承認咁年紀，好快就返屋企休息。佢哋全部都三十幾歲，(台下全中箭！)我又唔係第一日講。」問到是否開始有年齡焦慮，Tiger答道，「咁就無，突然發覺，因為夾band見到許多零幾年出世嘅人。」

Tiger邱傲然《 Where It Begins》演唱會歌單 暖場：Karry (Vocal), LEE Cheuk Yan, Wing (Guitar), LI Chi Wing 1. Live the way I want 2. 吃腐肉的鷹 3. Baby One More Time(Britney Spears) 4. My Love(Westlife) 5. I want it that way(Backstreet Boys) 6. First Love(宇多田光) 7. 愛與痛的邊緣(王菲) 8. ⁠問多一次 9. 一生也愛你一個（鄭伊健） 10.Fields of Gold (Sting)妹妹Kelly彈間奏曲後合唱 11. 愛如潮水（張信哲） 12. 深愛着你（陳百強） 13. Guitar Solo (TIGER vs 天衡) 14. 脱兔 15. 將冰山劈開（梅艷芳） 16. 相對濕度（鄭希怡） 17. 失憶周未（陳慧琳） 18. 大熱（張國榮） 19. First Love Music(分享) 20. Right here waiting (Richard Marx) 21. 由零開始（張國榮）

22. ALRIGHT ENCORE：ALRIGHT