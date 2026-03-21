翁靜晶指王晶消費陳百強不道德 劉家良骨灰處理與家屬未達共識

翁靜晶今日出席由陳百強歌迷會設立的慈善團體「燃點真愛」成立典禮。她表示現時暫代會長一職，她希望何超瓊可以做會長，因為她跟陳百強非常好友，以前成日結伴去玩，自己比較多跟陳百強在工作上交流。

認為王晶言論對家屬不公

提到王晶近日談及陳百強離世原因，更指對方的歌路窄，她說：「我同陳百強本身係朋友，我會知佢好多嘢，但係作為做朋友嘅原則，唔應該多講。首先第一日已經唔喺度啦，你講出嚟人哋冇得辯駁，佢又有好多支持者，未必會認同講法，無論咩講法都好，又唔係當事人，又唔係自己家人講，就算知道一啲嘢，都係等人地家人講好啲。」

陳百強死因應由家人交代

她又指陳百強的尚有幾個哥哥及家姐仍在，認為王晶這樣公開討論已故人士，是不尊重對方家人。她說：「你講出嚟嘅時候，唔係傷害到走咗嘅人，而係傷害左佢嘅屋企人。同埋陳百強歌迷會嘅人係好錫陳百強嘅，無論係陳百強又好、張國榮又好，都有好多好錫佢嘅歌迷喺度。人哋短短的一生就係塑造呢個形象，點解你要喺佢唔喺度嘅時候要畫花佢嘅形象呢？我覺得唔應該咁樣做囉。」她表示沒有看王晶的影片，大致從報道上看到內容，她認為陳百強一直都追求完美，至於為何對方不在細，對方的死亡證已寫得很清楚，自己不願多談，若家人想公開死因，都必須由家人出來交代。