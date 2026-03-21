翁靜晶指王晶消費陳百強不道德 劉家良骨灰處理與家屬未達共識

翁靜晶今日出席由陳百強歌迷會設立的慈善團體「燃點真愛」成立典禮。她表示現時暫代會長一職，她希望何超瓊可以做會長，因為她跟陳百強非常好友，以前成日結伴去玩，自己比較多跟陳百強在工作上交流。
認為王晶言論對家屬不公
提到王晶近日談及陳百強離世原因，更指對方的歌路窄，她說：「我同陳百強本身係朋友，我會知佢好多嘢，但係作為做朋友嘅原則，唔應該多講。首先第一日已經唔喺度啦，你講出嚟人哋冇得辯駁，佢又有好多支持者，未必會認同講法，無論咩講法都好，又唔係當事人，又唔係自己家人講，就算知道一啲嘢，都係等人地家人講好啲。」
陳百強死因應由家人交代
她又指陳百強的尚有幾個哥哥及家姐仍在，認為王晶這樣公開討論已故人士，是不尊重對方家人。她說：「你講出嚟嘅時候，唔係傷害到走咗嘅人，而係傷害左佢嘅屋企人。同埋陳百強歌迷會嘅人係好錫陳百強嘅，無論係陳百強又好、張國榮又好，都有好多好錫佢嘅歌迷喺度。人哋短短的一生就係塑造呢個形象，點解你要喺佢唔喺度嘅時候要畫花佢嘅形象呢？我覺得唔應該咁樣做囉。」她表示沒有看王晶的影片，大致從報道上看到內容，她認為陳百強一直都追求完美，至於為何對方不在細，對方的死亡證已寫得很清楚，自己不願多談，若家人想公開死因，都必須由家人出來交代。
柬埔寨集團偷灰
談到劉家良師傅的骨灰已尋回，她透露得知馬來西亞當地出現50宗骨灰盜竊案，相信是同一柬埔寨集團所為。她她又指不見骨灰的人都是城中名人，但家人都忍痛，寧為玉碎不作瓦全，更令犯案人士蝕了工程費。她說：「我諗香港嘅受害人家屬都企埋一齊，冇一個肯俾錢。香港人嘅硬淨，同埋警察做嘢嘅效率，香港冇晒市場㗎喇，呢次係整體嘅香港人嘅成功！由劉師傅嘅骨灰唔見咗，講出嚟全部人都覺得唔應該俾錢，警方即刻去破案，令香港唔可以再成為骨灰被盜嘅地方。香港人係打敗咗柬埔寨集團嘅，所以覺得幾好！」
未有共識
劉師傅的骨灰以及墓碑皆在虛雲寺，因為家人未達成共識如估處理，可能有一小部份由劉師令的仔女保存，或其胞弟劉嘉榮保存部份。她說：「我一定唔會再擺去寶福山，唔通俾你再偷過咩。同埋劉家良師傅嘅骨灰位講咗係會買返出去，所以我係唔會縮㗎，一定唔會再擺番喺嗰度。我係想撒灰嘅，但有啲人話你撒落大海，好凍，有啲人就話塵歸塵土歸土，究竟要點做呢？仲未有共識。劉師傅嘅遺物都係要俾返佢嘅仔女，但係我都仲未俾，諗住到時一次過交返晒比佢哋，就完咗件事啦。」
問到寶福山有沒有任何賠償方案，她指寶福山未有回覆。她說：「知道有家屬向寶福山出律師信，亦都相信寶福山唔會道歉，因為骨灰係唔值錢，最多係個話唔見咗個骨灰甕，同要求賠償精神上嘅損失，但係都係比較難。自己提出用市價向寶福山提出回購，但對方只肯用原價。佢哋仲要喺呢一件不幸嘅事件上邊賺錢，就一定冇可能㗎啦，而家就僵持咗！我希望寶福山有返啲社會責任，我講明就係啲錢我係唔要嘅，全部捐出去嘅，希望佢哋識得做啦！佢哋嘅商業道德責任，大家都睇到，大家都想睇吓你哋點樣承擔，我都冇向佢哋採取法律行動。」