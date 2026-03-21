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娛樂
出版：2026-Mar-21 20:30
更新：2026-Mar-21 21:00

夜王｜票房破1億黃子華即開魚蛋檔 Sammi願意護士服答謝fans

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《夜王》舉行衝破1億答謝會。（娛樂組攝）

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由黃子華、鄭秀文主演的《夜王》票房截至今日（21日）傍晚6時左右，票房突破1億港元，亦成為子華第3部破億電影。導演吳煒倫許一眾班底現身圍方出席答謝會，會上子華表示如破億會開夜場，之後他補句是賣魚多的夜場。子華今日下午受訪時表示問過AI，預料明日(22日）早上會破1億，他希望可以人類可以勝過AI，盼今晚便破億，自言如成事會立即開直播。

Sammi說：「而家好似跑步咁，就快衝線嘅感覺！要發生咗先知到時嘅情況，最多借啲觀眾，成件事都係觀眾成就呢件事，好似呢個地方全文一齊投入呢件事，相信到時真係破億會好開心！因為大家都有份參與，呢份開心係好無價嘅！」對於有fans看了十幾次，她說：「我好多謝佢哋！既然都睇咗10幾次，都唔爭在再睇多10幾次等我哋衝過去！」

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導演表示自己不明白為何會有傳原班人馬拍喪屍片，並指現在太多要謠傳，如影中的138隻耳環。他說：「如果真係要原班人馬，真係要諗吓點樣玩。（拍醫生護士？）佢哋做精神病院就得，哈哈！」Sammi說：「唔使扮都好似，平時收咗工之後就好似㗎啦！哈！」

睇到導演在台上風黃子華做「億神」，子華說：「『億』生菌就有，『億神』呢啲名行出街口就俾人打啦！希望香港十部過億電影啦！如果行行有過億嘅紀錄都幾好，如賣咗一億個菠蘿油，幾億對眼捷毛，真係開心！」問到破億是否穿護士服上陣，子華笑言自己是病人，導演就指有男護士，Sammi說：「冇問題㗎！我玩制服誘惑冇問題㗎，我咩image都食得住㗎，唔好大我喎！哈哈！」

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