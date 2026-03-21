夜王｜票房破1億黃子華即開魚蛋檔 Sammi願意護士服答謝fans

由黃子華、鄭秀文主演的《夜王》票房截至今日（21日）傍晚6時左右，票房突破1億港元，亦成為子華第3部破億電影。導演吳煒倫許一眾班底現身圍方出席答謝會，會上子華表示如破億會開夜場，之後他補句是賣魚多的夜場。子華今日下午受訪時表示問過AI，預料明日(22日）早上會破1億，他希望可以人類可以勝過AI，盼今晚便破億，自言如成事會立即開直播。

Sammi說：「而家好似跑步咁，就快衝線嘅感覺！要發生咗先知到時嘅情況，最多借啲觀眾，成件事都係觀眾成就呢件事，好似呢個地方全文一齊投入呢件事，相信到時真係破億會好開心！因為大家都有份參與，呢份開心係好無價嘅！」對於有fans看了十幾次，她說：「我好多謝佢哋！既然都睇咗10幾次，都唔爭在再睇多10幾次等我哋衝過去！」