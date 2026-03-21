游飈設靈｜擔心黃文標病情 顏仟汶陪睇醫生勸好友安裝平安鐘

前TVB藝員游飈於今年2月24日猝逝，終年57歲。游飈今天(21日）下午4時在世界殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行，游飈穿上西裝的遺照由遺孀挑選，靈堂擺放了不少圈中人送來的花牌，古天樂、黎耀祥、林家棟、胡杏兒、麥包、黃澤鋒等均有為游飈送上致意。
游飈昔日TVB同事亦有現身靈堂，除了感情要好的黃文標外，鄭世豪、歐瑞偉、李煌生、麥振江及已退出幕前多年的前藝人麥子雲、黃鳳琼也有前來弔唁。早於90年代初期跟游飈合作的顏仟汶，接受傳媒訪問時指記憶中的游飈為人開心、好叻、勤力，努力養家照顧妻子及囡囡，對工作及自己生意相當認真。
對於黃文標大讚游飈很重感情，顏仟汶亦深表認同，並謂：「我淨係睇佢對黃文標已經知，因為黃文標係我同期訓練班，佢可能都覺得黃文標之前份工比較辛苦，就話『不如你過嚟幫我手啦』咁樣，睇到㗎！即係咁多年係睇到嘅，到last minute，我唔知應唔應該係叫感恩，都係黃文標喺佢身邊同佢去醫院。」她跟游飈其實甚少聯絡，對上一次見已是疫情前，通常也是透過黃文標得悉對方近況，亦不認識阿嫂，顏仟汶坦言很擔心老友黃文標的健康狀況。
游飈生前經營抗菌產品及負責去甲醛工作，她稱黃文標表示已跟阿嫂傾過今後營運方案，認為可以繼續行落去。不過，黃文標最近患上初期柏金遜症，身體狀況未必應付得到工作，顏仟汶表示：「我同佢上去咗深圳睇醫生，睇咗嗰個腦神經科，其實星期一佢都要上去照MRI(磁力共振掃描)，同埋佢呢個症係冇得逆轉，只能夠希望可以拖長啲，而家佢食緊藥，控制住個平衡，同埋等佢好瞓少少。」她續說：「因為佢獨居，係比較擔心少少，朋友做到盡做，我同佢講叫佢俾屋企鎖匙我㗎喇，俾埋我電話佢家姐，各樣嘢大家都可以有個照應，我仲諗住會叫佢快啲安裝返個平安鐘。」顏仟汶認為健康無價，希望大家都身體健康。