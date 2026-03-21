熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-21 21:26
更新：2026-Mar-21 21:26

游飈設靈｜擔心黃文標病情 顏仟汶陪睇醫生勸好友安裝平安鐘

分享：
D5d9d9d9 c8b9 49b1 b66c 6f0b8e560c29

游飈設靈，昔日TVB同事顏仟汶亦有前來弔唁。 (娛樂組攝)

adblk4

前TVB藝員游飈於今年2月24日猝逝，終年57歲。游飈今天(21日）下午4時在世界殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行，游飈穿上西裝的遺照由遺孀挑選，靈堂擺放了不少圈中人送來的花牌，古天樂、黎耀祥、林家棟、胡杏兒、麥包、黃澤鋒等均有為游飈送上致意。

游飈昔日TVB同事亦有現身靈堂，除了感情要好的黃文標外，鄭世豪、歐瑞偉、李煌生、麥振江及已退出幕前多年的前藝人麥子雲、黃鳳琼也有前來弔唁。早於90年代初期跟游飈合作的顏仟汶，接受傳媒訪問時指記憶中的游飈為人開心、好叻、勤力，努力養家照顧妻子及囡囡，對工作及自己生意相當認真。

adblk5
IMG 7311 IMG 7313

對於黃文標大讚游飈很重感情，顏仟汶亦深表認同，並謂：「我淨係睇佢對黃文標已經知，因為黃文標係我同期訓練班，佢可能都覺得黃文標之前份工比較辛苦，就話『不如你過嚟幫我手啦』咁樣，睇到㗎！即係咁多年係睇到嘅，到last minute，我唔知應唔應該係叫感恩，都係黃文標喺佢身邊同佢去醫院。」她跟游飈其實甚少聯絡，對上一次見已是疫情前，通常也是透過黃文標得悉對方近況，亦不認識阿嫂，顏仟汶坦言很擔心老友黃文標的健康狀況。

游飈生前經營抗菌產品及負責去甲醛工作，她稱黃文標表示已跟阿嫂傾過今後營運方案，認為可以繼續行落去。不過，黃文標最近患上初期柏金遜症，身體狀況未必應付得到工作，顏仟汶表示：「我同佢上去咗深圳睇醫生，睇咗嗰個腦神經科，其實星期一佢都要上去照MRI(磁力共振掃描)，同埋佢呢個症係冇得逆轉，只能夠希望可以拖長啲，而家佢食緊藥，控制住個平衡，同埋等佢好瞓少少。」她續說：「因為佢獨居，係比較擔心少少，朋友做到盡做，我同佢講叫佢俾屋企鎖匙我㗎喇，俾埋我電話佢家姐，各樣嘢大家都可以有個照應，我仲諗住會叫佢快啲安裝返個平安鐘。」顏仟汶認為健康無價，希望大家都身體健康。

adblk6
IMG 2105 (1) IMG 2110 01742d35 77a7 47ac b70f 947cc0780dec

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務