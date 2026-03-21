游飈設靈｜擔心黃文標病情 顏仟汶陪睇醫生勸好友安裝平安鐘

前TVB藝員游飈於今年2月24日猝逝，終年57歲。游飈今天(21日）下午4時在世界殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行，游飈穿上西裝的遺照由遺孀挑選，靈堂擺放了不少圈中人送來的花牌，古天樂、黎耀祥、林家棟、胡杏兒、麥包、黃澤鋒等均有為游飈送上致意。

游飈昔日TVB同事亦有現身靈堂，除了感情要好的黃文標外，鄭世豪、歐瑞偉、李煌生、麥振江及已退出幕前多年的前藝人麥子雲、黃鳳琼也有前來弔唁。早於90年代初期跟游飈合作的顏仟汶，接受傳媒訪問時指記憶中的游飈為人開心、好叻、勤力，努力養家照顧妻子及囡囡，對工作及自己生意相當認真。