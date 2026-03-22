BTS光化門合體開騷吸引4萬人捧場 當局發災難危機二級預警史上首例

K-POP天團BTS(防彈少年團)再度合體，7位成員服兵役後，時隔3年9個月回歸舞台，帶著最新專輯《ARIRANG》在星期六(21日)在首爾光化門前舉辦演唱會《BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG》，並透過Netflix 全球同步直播，現場則吸引約4萬歌迷，令路面擠得水洩不通，韓國當局於當日早上發布災難危機二級預警，這是首次針對特定演出而發布的警報，擔心演出會帶來的人潮恐引發潛在風險。

人氣絲毫未減

BTS回歸開show引起各界關注，既是KPOP界創舉，連韓國政府也派了萬名警力到場維持秩序。7子當兵後人氣絲毫未減，成員們穿著黑色皮褸現身，先以新歌《Body to Body》揭開序幕，除了新碟作品外，之後還帶來《Butter》、《dynamite》等名曲，雖然RM腳傷打石膏上陣，但敬業的他全程也在舞台上參與表演。

是次演唱會大約1小時，當V介紹唱最後一首歌《dynamite》時，他卻講錯：「跟住是最後一場演出了。」即被RM取笑：「我們相隔4年才回來，怎會是最後一場演唱會。」V立即改口話：「是最後一首歌才對！」Jimin隨即透露巡演計劃，叫大家期待一下，而Jung Kook (柾國)表示：「不管怎樣，我們7個人一直都是一條心，你們知道吧？我們一定會帶來好的音樂、好的表演給你們。」