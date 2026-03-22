翁靜晶再談後悔嫁劉家良 計劃死後有猛料版《危險人物》播出

翁靜晶以會長身份出席由陳百強歌迷會組成的慈善團體「燃點真愛」成立典禮。她在傳媒問答環節除了指王晶消費陳百強不太道德外，她亦回應劉家良骨灰後續安排，同時澄清後悔嫁劉家良的說法，更透露已製作了一些秘聞，會待她死後才公開。





並非後悔嫁劉家良 翁靜晶早前在《危險人物2.0》訪問雪梨，內容引來非常大迴響！她在節目中不但提到後悔嫁劉家良，更大爆曾遭某導演用槍指嚇，企圖侵犯，雪梨在夜總會醉酒時被電視台高層非禮，幸黃樹棠出手阻止。她表示稍後亦會邀請楊素珊作客，並謂內容亦是很有趣。對於「後悔嫁劉家良」的說法，她澄清說：「其實我無後悔嫁劉師傅，好多人理解錯誤。個諗法係人生有好多交叉點，後悔係指我可以揀另一個選擇，可以當佢係非常好嘅老師、非常好嘅朋友，呢個係一個選擇，但當時選擇咗轟轟烈烈嘅愛情。」她稱如當時選擇好好讀書、好好去工作，也可以選擇聽阿媽的說話，將會是不同發展，她只是後悔自己的任性，而非歸咎他人；她稱人大了很多時都會後悔自己的選擇，坦言就算重新選擇，她可能也一樣會選擇愛情。

對於雪梨在訪問中提的男士是誰，她表示不知道，自己也沒有追究。她預告《危險人物2.0》拍了很多片，會待她死後才公開，內容包括因為一些案件跟城中大人物通話，一些經歷、非禮她的導演身分、峰迴路轉的案件等等。她坦言怕怕年紀大會忘記，所以拍下來做記錄。她說《危險人物2.0》的團隊已把影片儲存好，在一定的時候會播放出來，讓大家知道真相是甚麼。問她是否擔心人身安全或有人會想取得有關影片？她相信香港是法治之區，連被盜骨灰也可尋回，她也不擔心收到死亡威脅，坦言平日生活受何家保護，就連可以聯絡到她的人也不出10個，社交平台也是由別人運作，自己幾乎跟外間隔絕。