陳錦鴻18歲自閉症兒曬三語自彈自唱 斟茶按摩扮兒子：我日日都演戲(有片)

「我唔鍾意用付出或者犧牲呢啲字眼，我覺得係雙向嘅，我得到好多快樂。」陳錦鴻為了照顧患自閉症兒子陳駕樺，在演藝事業的黃金期淡出幕前演出，晃眼兒子已18歲。昨日(21日)錦鴻與太太杜惠雯和兒子出席「協康會自閉症關注周2026」活動，兩夫婦分享照顧自閉症兒子的心路歷程，兒子以青年鋼琴家身分表演，演奏蕭邦的《Polonaise in C sharp minor, Op. 26 No. 1》，以流利英語、德語與普通話自我介紹，又自彈自唱《Take Me Home, Country Roads》，一對父母隨節拍跟著唱，笑容燦爛，錦鴻笑指拍戲不及湊仔好玩：「12年了，高過我好多，能夠養大佢，令佢開心上舞台，亦可以同別人交流，已是很大很大成就，我亦好滿意呢10幾年來的成績，所以我都好開心。」

明年登六 無白髮 陳錦鴻於2014年在社交平台公開時年6歲的駕樺患有自閉症，在分享上，憶起當年的徬徨無助，偶爾眼濕濕，他受訪時笑言，「我係演員嘛，好感性嘅人，好想分享自己最真實嘅感受。」他自言早於兒子兩歲幾時已發發現他有別於同齡小朋友，向協康會求助，訓練兒子懂排隊、聽指令，升讀主流幼稚園與小學，考獲全級第一，更成為演奏級的鋼琴家，他希望以自身經驗勉勵自閉症子女的家長，仍然有希望。明年「登六」的陳錦鴻以格子恤衫配牛仔褲的平民look現身，頭上沒一根白髮，網上指他健康出問題的傳聞，不攻自破，他笑言是被網民「美圖」的誤會，「我好健康，仲著緊《天地豪情》程家雄啲衫，每日除了買餸煮飯與照顧屋企，日日做兩小時運動無肥到。」

湊仔好玩過演戲 每當談起兒子，臉露滿足的笑容，「其實喺屋企照顧個仔後，我喺後生咗同開心咗，無染髮！」問到可會復出拍劇，陳錦鴻澄清從未「引退」，現時已準備就緒，「對於我嚟講，我已經 ready！」他強調只要遇上有意思的劇本，正派反派也無所謂。過去十多年雖沒拍長篇電視劇，但仍會接商演、登台唱歌，「拍戲當然有好高滿足感，咁多行業之中拍戲最好玩，但係都唔及湊仔好玩。最好玩到係日日都有進步，我日日都要諗方法令佢進步、去改善佢。」

身教孝道 父子互換角色 陳錦鴻自言要每天想方法令兒子進步，就是最好的抗老秘方，同時亦令他成為更有愛心和包容的人。他更分享獨創的「角色扮演」育兒方法，「因為我哋冇長輩一齊住，佢唔知咩叫孝順。8歲嗰時佢話大個想做爸爸、生三個仔，自從嗰次之後，我就變成咗『佢個仔』。」作為「兒子」，錦鴻每朝早就會為「父親」駕樺斟茶：「爸爸，請飲茶」，他又分享堅持了12年的親子按摩的傾心事時段，「我由佢6歲開始至今，日日同佢按摩一個鐘，因為想佢瞓得好啲，因為佢以前講嘢唔太叻，表達唔到自己，喺學校一定有唔開心事發生，希望臨瞓前，有一個鐘令佢覺得好放鬆好有愛。」他笑言按摩時更會對駕樺說：「爸爸，我見你今日辛苦喇，幫你按摩啦。」透過錦鴻的身教，兒子漸懂得孝順與關懷的具體行動，當陳錦鴻感疲累或不適時，兒子亦會主動為他按摩、斟水，令爸爸甜在心頭。

控制微表情 演技有進步 故此，他笑言沒有任劇本，卻從沒脫離演員生涯，「我日日都喺度演緊戲！我自己嘅做法就係永遠將情緒 keep 住喺『微微開心』（6 至 8度）。就算唔開心，最多只係木無表情，絕對唔會發洩出嚟。」他笑言每天都要精準控制微表情與情緒，靜待合適時機，演技比以前進步。用心良苦，只為創造一個讓兒子感到安全、能快樂的學習與成長場景，當中是學習忍耐的持久賽。他舉例說一直想改變兒子愛吃煎炸食物的習慣，但他堅持「不說教、不責罵」，直等到兒子青春期長暗瘡主動求救時，就把握機會引導他回歸清淡飲食。他認為，親子相處最重要是互信，讓兒子知道無論遇上甚麼難題，父母永遠是最強大後盾。

兒子做嚴師 教陳錦鴻唱歌 陳錦鴻發現兒子從小就有超強記憶力和聽力，跟他以遊戲方式鬥快背《三字經》和《千字文》，五歲前教他學懂數百個漢字，小一才考得全級第一。開發他語言與音樂的天賦，如今兒子不但英文、德文流利，普通話在IB課程中奪得A級成績，僅花了7 年學琴，已考獲演奏級資格。錦鴻憶述，兒子11歲時看了電影《波希米亞狂想曲》後受到啟發，主動要求學琴，「其實5、6歲已想佢學琴，但佢唔肯學，因為想有別於人，你叫佢做A，佢就做B，佢覺得自己比我哋更勁，甚至連我哋語言都唔肯學，直到我哋關係改善，佢每次會跌或跌倒時，我都扶起佢，佢相信我，想我開心才開始學廣東話。」兒子擁有「Perfect Pitch」(絕對音感)的天賦，現在更成為陳錦鴻登台唱歌時的「嚴厲音樂老師」，每次表演都讓兒子點評，糾正其音準與普通話咬字，在家裡練唱《上海灘》時，由兒子亦有彈琴伴奏，他笑言可藉此教兒子社會作邏輯：「你想爸爸繼續賺多啲錢，你就要幫爸爸練好啲歌。」他透露經常陪兒子看世界級網球賽事，以艾卡拉斯、祖高域、仙拿等體育明星的刻苦與自律，作為兒子的學習榜樣。