陳山聰新戲由後生演到老 大馬賀歲片成績好冧莊7月再拍

陳山聰主演的電影《福中時光印記》，日前舉行首映禮，太太與囝囝到場支持，囝囝Jaco在拍照時更大展身手，雙腳離地，成功搶去阿爸一時的風頭。電影是為慶祝香港福建商會辦學百周年而拍攝，山聰在戲中要由十幾歲演到老，絕對是考牌作，更無角色原形予他參考，同時戲中出動大批師生均沒接受過演藝訓練。

他提到導演余俊峰是他的戲劇老師，在十幾年已經教他演戲，是他人生一位最重要的人，前年客串《新聞女王》時，因為角色太難演，自己很擔心演出影響佘詩曼演出，於是邀請余俊峰監場，今次二人合作特別有意義。提到他在戲中要由後生演到80歲，他表示絕對無問題，但遺憾是角色設定來自福建的老師，自己不會福建話，於是找林夏薇惡補，劇組也特別設計過對白，盡量少用福建話。

問到囝囝有沒有看過他在戲中的老妝，他表示有，「佢而家好犀利㗎，年初一我同佢哋一齊過馬來西亞宣傳套賀歲片，佢都有入場睇，我睇完問佢好唔好睇，佢就話一半好笑，一半唔好笑，再問佢爸爸做成點，佢就話OK囉，佢平時都唔睇我嘅係嘅，評價好高㗎喇！」談到與阿Bob主演的馬來西亞賀歲片成績不俗，山聰說：「好感恩成績好好，已經籌備緊出年嘅賀歲片，原班人馬演出，可能會再加一啲新成員，我哋已經有大概嘅概念要做啲乜嘢，投資者亦都扑搥，因為我哋要七八月開工，如果唔係就趕唔切，我知道馬來西亞嗰面已經開始開工。」

他坦言在大馬宣傳賀歲片的感覺像打仗，「平時拍劇去宣傳，一個星期去宣傳做一次，PO下IG就得，喺馬來西亞嗰邊唔同，好似打仗咁樣，每一日都要去覆message，希望可以宣傳多啲等啲人入戲院支持，因為今年嘅對手真係好強！我哋成績好好，真係好感恩！每一日去睇住個票房成績，同一時間有咁多部戲，我哋可以排到第六位已經好好，會再接再厲，希望出年有更加好嘅成績！」