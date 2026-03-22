Gin Lee投訴被Jason蝦 陳柏宇講明紅館個唱無囡囡上台

陳柏宇、Gin Lee李幸倪、許廷鏗昨日出席《Cantopop321慈善演唱會》，陳柏宇與姜濤合唱《夕陽無限好》，Gin Lee與Anson Lo盧瀚霆合唱《瑩光粉紅》。Gin Lee表示跟Anson Lo彩排時，對方提議戴黑超演出以配合歌詞中的一句「全場帶着墨鏡」。其後她「投訴」陳柏宇，她說：「佢好衰，完咗騷佢去休息室嗰度搵我，佢話『我想嚟睇吓係咪全場最矮！』」

Jason續解釋說：「我想睇吓邊一個高啲，如果我高唔過你呢，我就會係全場最矮！」並指COLLAR兩女很高，在旁的許廷鏗也說：「彩排嗰陣都唔係呢一個高度！」Gin Lee表示因為要跳舞同埋下樓梯，所以一切安全為主，更立戰書表示下次會高過Jason。他表示不想「增高」，並稱自己甚少跟其他女歌手合作，沒料到本身已經很高的姜濤再穿鬆高鞋。