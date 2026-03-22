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娛樂
出版：2026-Mar-22 16:30
更新：2026-Mar-22 16:30

Gin Lee投訴被Jason蝦 陳柏宇講明紅館個唱無囡囡上台

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陳柏宇笑許廷鏗右腳左手受傷，下次可能另一個位受傷，許廷鏗即話「大吉利是」。（蘇文傑攝）

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陳柏宇、Gin Lee李幸倪、許廷鏗昨日出席《Cantopop321慈善演唱會》，陳柏宇與姜濤合唱《夕陽無限好》，Gin Lee與Anson Lo盧瀚霆合唱《瑩光粉紅》。Gin Lee表示跟Anson Lo彩排時，對方提議戴黑超演出以配合歌詞中的一句「全場帶着墨鏡」。其後她「投訴」陳柏宇，她說：「佢好衰，完咗騷佢去休息室嗰度搵我，佢話『我想嚟睇吓係咪全場最矮！』」

Jason續解釋說：「我想睇吓邊一個高啲，如果我高唔過你呢，我就會係全場最矮！」並指COLLAR兩女很高，在旁的許廷鏗也說：「彩排嗰陣都唔係呢一個高度！」Gin Lee表示因為要跳舞同埋下樓梯，所以一切安全為主，更立戰書表示下次會高過Jason。他表示不想「增高」，並稱自己甚少跟其他女歌手合作，沒料到本身已經很高的姜濤再穿鬆高鞋。

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問到Jason的紅館個唱準備如何，他表示團隊在揀歌中，談到他在社交平台分享打鼓影片，是否暗示屆時會有相關表演，他二話不說表示不會，「唔會呀，興趣嚟嘅咋！兩個女都學打鼓，我就聽過佢哋兩個啦！（囡囡上唔上台？）唔會啦！如果佢哋真係有機會上台，可能係做一啲細嘅表演，要搵埋其他小朋友一齊嘅，我幻想到佢哋上台驚嘅話，唔會表演㗎，就會停喺度，就等同冇上過去，如果有其他小朋友一齊呢，咁佢哋就會冇咁驚。Gin Lee被問到英皇25＋演唱會加場，她表示知道自己唱哪一場，並希望fans可以買中她有份演出的場次。

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