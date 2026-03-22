ROVER聯乘四隊重量級樂隊 太極 x ToNick x 野佬 x 逆流打造《旗跡》

新生代樂隊ROVER推出新歌《旗跡》，四子陳鎮亨(亨仔)、王希晉(希晉)、卓金樂(Kim)及雷濠權(Jason)特意邀請四隊風格各異的樂隊合作Cover企劃，包括ToNick、野佬、逆流、太極，各自演繹不同版本的《旗跡》。
這次Cover由ROVER親自策劃，Jason說：「一路都好想同唔同嘅樂隊合作，藉住《旗跡》呢首新歌，搵一啲有代表性嘅樂隊，集合唔同風格去玩。」當中逆流更是他從小聽到大的樂隊，Jason大讚他們的版本超級正，充滿逆流風格。
多謝前輩們一齊玩
ToNick的參與亦令ROVER成員希晉格外興奮，說：「好多謝恆仔、晨曦、小龜，同埋啱啱飛返嚟嘅Ryan！」他透露從ToNick身上感受到活力與能量，尤其欣賞主音恆仔的台風：「我都有偷師，好多謝ToNick同我哋玩！」
Kim則分享與野佬合作的愉快點滴：「之前佢哋有教我哋好多夾Band嘅技巧同心得，希望可以同佢哋一齊夾Band落去！」亨仔則特別鳴謝太極：「多謝前輩們嚟同我哋玩呢場充滿奇蹟嘅冒險之旅！太極肯同我哋玩《旗跡》，真係超級開心，希望有機會可以一齊再喺台上夾Band！」
3月30日首辦演唱會
除了Cover企劃，ROVER將於3月30日迎來首個演唱會。距離演出尚餘不足兩星期，亨仔透露籌備工作已進入最後階段，Jason則表示每日都努力練歌，準備不同類型的作品：「有Band嘅歌，亦有Solo、合唱嘅歌，好多唔同嘅歌準備畀大家。」Kim更透露今次演唱會的編曲心思：「我哋會玩返晒所有自己嘅歌，仲有好多唔同前輩同樂隊嘅歌，我哋重新編曲。」
ROVER聯乘太極、ToNick、野佬及逆流的《旗跡》Cover已在YouTube推出，而3月30日ROVER在新蒲崗Portal舉行的演唱會門票亦現正公開發售。