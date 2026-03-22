ROVER聯乘四隊重量級樂隊 太極 x ToNick x 野佬 x 逆流打造《旗跡》

新生代樂隊ROVER推出新歌《旗跡》，四子陳鎮亨(亨仔)、王希晉(希晉)、卓金樂(Kim)及雷濠權(Jason)特意邀請四隊風格各異的樂隊合作Cover企劃，包括ToNick、野佬、逆流、太極，各自演繹不同版本的《旗跡》。

這次Cover由ROVER親自策劃，Jason說：「一路都好想同唔同嘅樂隊合作，藉住《旗跡》呢首新歌，搵一啲有代表性嘅樂隊，集合唔同風格去玩。」當中逆流更是他從小聽到大的樂隊，Jason大讚他們的版本超級正，充滿逆流風格。

多謝前輩們一齊玩

ToNick的參與亦令ROVER成員希晉格外興奮，說：「好多謝恆仔、晨曦、小龜，同埋啱啱飛返嚟嘅Ryan！」他透露從ToNick身上感受到活力與能量，尤其欣賞主音恆仔的台風：「我都有偷師，好多謝ToNick同我哋玩！」