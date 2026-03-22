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娛樂
出版：2026-Mar-22 17:00
更新：2026-Mar-22 17:00

姜濤自覺有責任承傳廣東歌 3字頭Anson Lo冇年齡焦慮：可愛無界限(有片)

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姜濤和Anson Lo參與「Cantopop 321慈善演唱會」演出。(蘇文傑攝)

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MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑昨晚(21日)於啟德體藝館，為「Cantopop 321慈善演唱會」演出，姜濤選唱《你要倔強》、陳百強的《等》，並與陳柏宇(Jason)合唱《夕陽無限好》，Anson Lo則選唱《Megahit》和《你都有今日》，並與李幸倪(Gin Lee)合唱《螢光粉紅》，Jeremy首唱新歌《Away》、容祖兒的《心淡》，並與兩位《全民造星VI》師弟TELLER和Jacky Fan合唱側田的《命硬》，他完騷後因事未有留下受訪。Anson Lo與Gin Lee戴著黑超合唱，型爆出場，Anson Lo直言是他的主意，因排練時唱到「全場戴著墨鏡」，靈機一觸，加上是DJ Mix版，覺得非常配合，「好開心，第一次同Gin Lee合唱，就係跳唱舞台，好多謝佢肯同我一齊跳唱。」

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Jason受訪時表示與姜濤有身高差距，同台合唱有心理陰影，姜濤聞言，露出尷尬已不失禮的笑容，「男人唔係企喺度高就話勁，都唔係話高唔高！」他與Jason合唱後，在台上分享，「諗起Cantopop，其實好多歌都係陪住我哋成長，都唔知呢個年代係唔係，做咗歌手前，大家都聽我講過，對廣東歌都唔係好了解，因為有好多自己鍾意聽嘅嘢，都忽累咗廣東歌嘅存在，身為歌手之後，更加體會到，有幾咁大嘅責任去將廣東歌承傳落去，所以喺呢個場合唱多啲廣東歌俾大家聽，希望大家可以同身邊後生仔後生女，你知我哋都唔後生，Tiger邱傲然都話過多幾年，MIRROR全部都過30歲，最後生都已27歲，所以希望多啲00或10後嘅年輕人，可以聽多啲廣東歌。」接著他翻唱陳百強的《等》，問到選歌原因時，姜濤解釋，「講起廣東歌，係其中一首自己好喜歡就係呢首，想當年都唱過一次，但未唱晒全首，所以有機會都第一時間諗起呢首歌。」

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談到MIRROR全隊過30歲，開始有年齡焦慮，姜濤笑言，「其實都係，過多幾年全部都30歲，睇吓隔籬嗰團(ZPOT)全部都十幾廿歲……」然後問剛剛3字頭的Anson Lo：「你點睇？」Anson Lo淡定回應：「我都已經30歲，冇年齡焦慮，30歲啫，你叫30歲以上嘅前輩點答呢個問題……」姜濤搶白道：「至死是少年！」Anson Lo接著說：「年青有年青做，30歳以上有30歲以上咁做，邉個話30歲以上唔可以可愛，冇界限架。」姜濤一度爆笑彎腰，繼而扮投訴Tiger公開談論，令他要回應，「我仲要大佢幾個月！多謝大家，恭喜發財。」

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姜濤將於月底(29日)往多倫多舉行巡唱，接著4月4日舉行美國雷諾站，6月將登陸澳門。被問有甚麼驚喜時，姜濤笑言，「講咗就唔係驚喜，(貼士？)兩個字，歌名，關於情情塔塔。」Anson Lo與Edan亦會於4月在澳門舉行演唱會，他表示即將開始排練，問到到Edan、柳應廷Jer、邱士縉(Stanely)、肥仔@ERROR與佘詩曼和吳君如的雀局，未見他現身，Anson Lo直言，「佢哋嫌我慢，等多幾秒都問：『等咩？』(好大壓力？)我唔理，照等，冇計，我『渣』但係都贏錢，無計！」Jer被阿佘爆以二百幾番贏錢？他沾沾道：「我『渣』都百幾番，好運係天生。」談到他參演的《THE SEASON》將於6月首播，他自爆早前與演員出席游船河活動時，事前沒有吃暈浪丸以致暈船浪，「我係I人，所以都有少少尷尬，但係都開心。」兩人將於月內推出新歌，Anson Lo已定於3月25日推出雙單曲，一快一慢，風格截然不同；而姜濤則未有透露日期，「凡事無絕對。』

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