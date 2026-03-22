甄子丹回應傳開拍《葉問5》 聞武打影星羅禮士離世感到遺憾

甄子丹和老婆汪詩詩今日（22日）現身沙田馬場馬匹亮相圈出席「寶馬香港打吡大賽」。被問到最近網民不斷轉載用AI製作甄子丹與成龍的武打短片，他接受訪問表示：「實在有太多啦！又同成龍同埋李連杰一齊打冧美國隊長，好彩網民搞我AI形象都keep住宇宙最強，都係未輸過，可以打冧晒佢哋。」談及是否活躍使用AI科技，他直言：「未啊！我都係學緊點樣去玩。我感覺AI真係好多人感覺會怕，將來會取替咗我哋人類，科技嘅嘢會每一日去進步，始終人類都係有感情，希望科技可以幫到我哋工作同埋生活嘅一部份，我發覺用AI會令到我想尋求嘅答案更加有興趣，有好多精準嘅資訊。」

望拍《葉問5》回饋影迷支持 至於會否擔心被AI盜用肖像權，他直言：「我覺得呢樣嘢係一個過程，始終都會經過法律嘅流程點樣保障一啲知識產權，我相信遲啲會有一個法律嘅保護網，令到大家喺安全嘅情況下去用。」被問到傳開拍《葉問5》，他表示：「其實好多人都問我關於《葉問5》，令到我都覺得好奇怪，有排都未去到嗰個階段，因為開始終我手頭上都有其他嘅項目，有時候拍一套戲都需要用好多嘅時間，《葉問5》必須要同返葉偉信導演傾，始終都係佢創作出嚟，私底下亦都約咗佢傾偈。網上好多不同嘅消息都唔係好準確，《葉問5》就要等遲吓先！」他續說希望未來有機會拍攝《葉問5》回饋影迷的支持。

講到美國武打影星羅禮士日前逝世，他表示：「《猛龍過江》係最經典，好多動作片都係用返嗰個模式，兩個英雄兩個高手對打，嗰陣時係歷史性開創嘅一個典範，我睇新聞覺得好遺憾，我哋痛失咗一個前輩同埋先鋒。」