一周星星｜方力申擔任嘉賓大談湊女經 自爆與愛妻葉萱拍拖時自己先沉船

TVB娛樂訪談節《一周星星》今晚（22日）播出第十五集，邀請了由「飛魚王子」成功轉型為全方位藝人的方力申（Alex）擔任嘉賓。小方自2001年入行以來，無論是主持《美女廚房》、做歌手，還是主演多部經典的「愛情四部曲」電影，都絕對是香港人的集體回憶。今集節目中，小方將大談榮升人夫與人父後的甜蜜點滴，並與觀眾一起回顧他出道以來的珍貴片段。

節目組率先為小方送上「回憶殺」，播出他於2000年參與《全線大搜查》的青春片段，以及與父親同框的珍貴畫面。小方笑言當年父親猶如「魔鬼教練」，為了讓他365日都能練水，竟在原定教練放假時，特意帶他去找另一位教練補上。此外，節目亦重溫了小方初出道時與張學友同屬一間唱片公司的片段。小方透露至今仍珍藏著當年學友給他的利是，封面上寫滿「平步青雲，扶搖直上」的祝福語，令他銘記於心。談到青春歲月，小方更大爆人生唯一一次「捱打」經歷！原來十幾歲時他在泳隊因一句粗口被隊友打，當時正值箍牙時期的他更慘被打到「爆晒缸」，不過兩人不打不相識，至今依然是好朋友。