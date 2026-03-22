東港城 x PCL Asia Pickleball明星賽 譚輝智為慈善騷球技 關楚耀成全場MVP

Pickleball Champions League(PCL)，以及慈善機構「雲彩行動」，攜手東港城於舉辦長達一個月的「2026香港匹克球慈善賽」，大會請來藝人暨瑜伽老師曾文心，帶領一眾藝人示範一系列賽前瑜伽熱身動作，譚輝智、關楚耀和許俊豪，再聯同新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐及一眾嘉賓，為活動揭幕。

重頭戲「匹克球慈善明星賽決賽」，4支明星隊經過準決賽連場激戰後，由譚輝智帶領的東港城慈善隊，與關楚耀帶領的PCL慈善隊，在逾千名觀眾支持下展開冠軍戰對決，賽況緊湊激烈，身為隊長的譚輝智、關楚耀和陳庭欣拼盡飛身救波，又多次上演快攻、殺波等戲碼。冠軍由關楚耀率領的PCL隊伍勝出，至於「最有價值球員」(MVP)則由他獲此獎項。關楚耀說：「感受說Pickleball係好好嘅社交活動，PCL Asia比賽好正，大家要參加支持。」譚輝智亦稱：「Pickleball好好玩，第一次係商場公開比賽好緊張，氣氛好好。」