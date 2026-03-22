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娛樂
出版：2026-Mar-22 20:48
更新：2026-Mar-22 20:48

導演會頒獎禮2026｜鄭保瑞為《九龍城寨》終章名單解畫 吳彥祖由一開始就有

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鄭保瑞為為《九龍城寨》終章名單解畫。（林俊源攝）

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香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（22日）在尖沙咀舉行。會長鄭保瑞被問到電影業的前景，他說：「年年都話唔好㗎啦，唔單止香港，成個世界電影業都唔係咁好，串流、短劇、依家仲多AI，大家都會有唔同方法去面對嘅！我哋都唔會因為呢樣嘢而停低唔製作電影，相信入戲院睇戲都仲係主流呢樣嘢都唔會消失嘅。」他坦言太多選擇，觀眾的確少了入場，而創作團隊亦要考慮到究竟甚麼題材才會令到觀眾去買票，「唔使錢嘅嘢實在太多啦，究竟要點樣令到觀眾俾成舊水去買飛呢？我自己都有問自己有冇能力做一部戲係令人哋俾錢入嚟睇。」他表示已經過了哪個題材多人看便拍哪個題材，現在的觀眾是看大家有沒有甚麼新的題材給他們。

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舊題材新元素

他續說可以舊題材再拍，但必須有新元素，像《九龍城寨之圍城》、《夜王》也是一些舊題材加入現代元素。問到終章的籌備情況，他表示場景要重建，「當然想佢再靚啲，但都會希望佢可以在立體啲，等人睇落好宏偉咁。」他坦言物價貴，只好在其他地方省回來。當聽到記者建叫古天樂不要收錢，他說：「佢已經瘦到好低㗎喇，佢都要食飯㗎 ！」

為受影響演員致歉

他直言演員名單會有新成員加入，包括有吳彥祖，而且大部份名單已經落實。提到之前飛起木村拓哉的說法，他說：「我先代表劇組向曾經受過影響嘅演員，講一聲對唔住，唔好意思！其實除咗你哋傳嗰幾位，有啲你哋採訪過佢哋，我覺得都係麻煩咗佢哋嘅。自己都好開心大家關心呢部戲，我明白嘅！我都唔好意思嘅！」

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由頭到尾只要吳彥祖

他表示在創作過程期間有很多變動，「係我創作過程中，喺個腦入邊彈咗好多名出嚟，有前輩、新人，咩都有，但係好多都係幻想嘅。再創作落去嘅時候，就發現嗰個演員唔係咁啱，成個卡士要去到最後先至會知係邊個。另外我想提一提係吳彥祖，我好開心可以同佢合作，佢飾演嘅角色從頭到尾我都係要吳彦祖，係冇替代呢樣嘢。」他表示因為他們一直未有回應，所以吳彥祖一直都不能說甚麼，他說：「佢好有演員道德，冇講任何嘢！我作為導演，片方好似傳得太犀利，大家覺得係真！我覺得有需要站出嚟澄清！我好開心可以同吳彥祖合作，我淨係搵個吳彥祖一個人去見呢個角色，開頭我都唔知佢肯唔肯㗎，同佢溝通完大家覺得可以合作就落實啦！」

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他預料下個月將會開拍，需要3至4個個月拍，而動作早在新年之後已經開始運作，排住不同演員去練習，每日有兩個。他表示劇本仍在創作中，有新的女演員加入，但仍有少部份未有定案。

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