魔音女團｜無綫小花拉票爭做練習生 倪嘉雯扮學生伸脷派心

無綫將推出全新真人騷節目《魔音女團》（The Magic Voice），為「魔音」女藝人特訓，與全港市民見證她們由「魔音」蛻變成新一代睇得、跳得、唱得又著得起任何靚衫的「魔音女團」。

早前《魔音女團》「班主任」陳潔靈及陳奐仁進行首輪面試，半百名無綫小花爭奪16個入圍名額，記者會今日(23日)公布16強名單。為了拉票，各女藝人各出奇謀拍攝拉票片展現最好一面。

新一代女神倪嘉雯以中學校服look亮相，在半分鐘時長的片段中大派心心與飛吻，還可愛地大玩「空氣鼓」及伸脷，甜美秀氣爆燈，難怪獲得最多like數。

