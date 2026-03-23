魔音女團｜無綫小花拉票爭做練習生 倪嘉雯扮學生伸脷派心

無綫將推出全新真人騷節目《魔音女團》（The Magic Voice），為「魔音」女藝人特訓，與全港市民見證她們由「魔音」蛻變成新一代睇得、跳得、唱得又著得起任何靚衫的「魔音女團」。
早前《魔音女團》「班主任」陳潔靈及陳奐仁進行首輪面試，半百名無綫小花爭奪16個入圍名額，記者會今日(23日)公布16強名單。為了拉票，各女藝人各出奇謀拍攝拉票片展現最好一面。
新一代女神倪嘉雯以中學校服look亮相，在半分鐘時長的片段中大派心心與飛吻，還可愛地大玩「空氣鼓」及伸脷，甜美秀氣爆燈，難怪獲得最多like數。
3港姐冠軍 甜美搶Fo
同樣帶來「甜美驚喜」的，還有3名香港小姐冠軍代表—莊子璇、倪樂琳及宋宛穎。
莊子璇以較靜態姿態拉票一招「甜美撒嬌式拳頭」令人印象難忘；至於倪樂琳則大跳韓團Twice曾經Hit極一時的《Cheer Up》舞，無論「吃拳頭」或是「貓爪手」都做得相當嬌俏；宋宛穎，拋下斯文形象大跳女團舞，新鮮感爆燈之餘，一招「趷Pat+揈水髮」更將其美好身段及女性魅力展露無違。
最有跳舞實力的，一定是在英國修讀舞蹈課程、曾參選港姐的蔡華英！她整套舞步有女團Feel之餘「強而有力」，而且節奏感十足。與華英一樣hit the beat的，還有同樣以擅長跳舞見稱的《聲秀》畢業生「雙喬」穎喬及喬美莎，前者拉票片注滿迷幻元素夠心思，後者除打扮甚有女團Feel。
除了班主任，《魔音女團》請來《聲夢》畢業生冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教、星級跳舞學校 YS Group提供舞蹈訓練、馬天佑擔任形象指導、第一屆剪裁魔法師冠軍Kev Yiu擔任服裝指導，由最專業的團隊幫助入圍女藝人全面銳變。