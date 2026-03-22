羅家英 米雪 黎諾懿為保育出力 呼籲關注瀕危粉紅海豚

羅家英、米雪、黎諾懿、楊潮凱、Ana R.等，早前出席「粉紅海豚基金會Pink Dolphin Fund」頒獎典禮，米雪以一身粉紅色套裝亮相，談到中華白海豚(又稱粉紅海豚)，她表示略有認知，受訪時指出根據歷史記載，早在600年前已有海豚在香港海域生活。然而隨著大型基建出現，現時數量已大幅減少，並非隨處可見。她作出呼籲：「今晚這個粉紅海豚基金活動很有意義，粉紅海豚愈來愈少，所以大家要一齊保護牠們。」羅家英同樣為海豚發聲，他表示：「海豚不僅是人類的好朋友，也是海洋的好朋友。海豚外表美麗，在海中自在游泳，偶爾躍出水面，為人們帶來壯麗的自然景觀。我們是否要好好去愛護及保護牠們呢？希望大家對海豚有愛心，多謝。」

黎諾懿希望下一代見粉紅海豚 盛讚晚宴保育議題十分有意義的黎諾懿，呼籲社會在都市發展的同時，應與大自然保持和諧共處，「希望我的下一代或者大家的下一代，可以見到一個好美麗的海洋，好美麗的大自然。」他指作為普通市民，希望盡量保育一些即將消失的物種，例如海豚及其他海洋生物，「現在有問題出現了，大家可不可以注意一下？」他同時分享拍攝節目《懿想得到》外景時的經歷，曾在漁排與拍攝團隊一同見到中華白海豚及大海龜。 楊潮凱帶女兒觀賞粉紅海豚

與女兒以親子裝到場的Ana R.，母女互動非常溫馨，她更細心地用手機替女兒打卡留念，展現親子共同參與保育活動的心意。楊潮凱則憶述曾兩度自費前往大澳出海觀察海豚，並希望透過親身經歷，教育女兒關注瀕危物種，剛剛提及的出海觀察海豚，便是兩父女同行，並在過程中向女兒解釋中華白海豚很稀有，「囡囡都有話『真的！』，開心在過程中讓她了解到中華白海豚的罕有，同時大家更加要愛護大自然，對所有生物都要保護。」