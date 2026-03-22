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娛樂
出版：2026-Mar-22 21:51
更新：2026-Mar-22 21:51

夜王｜Dee回應193跟葉劉淑儀合照 指郭嘉駿放假搞生意

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芯駖與Dee為《夜王》衝破一億票房大感開心。（林俊源攝）

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《夜王》導演吳煒倫、Sammi鄭秀文率領一眾演員出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」。《夜王》票房過億，黃子華、Sammi與一班演員昨日食魚蛋慶祝。芯駖表示好驚喜，並指出席答謝會時，票房仍欠50萬才衝過1億大關，團隊不停去謝票，直至最後一場謝票，終於過億，當下好驚喜及感動，自己跟譚旻萱有些眼濕濕。她表示已經準備好篤魚蛋。

Dee表示有拍下宣布破億的一刻，他直言是團隊功勞，而自己一直謝票時就胃抽筋，破億的感覺便是痛。他說：「我好少為抽筋，可能緊張但係最後嗰幾場謝票就係咁抽筋，後尾先發現胃抽筋係唔應該食止痛藥，食完更加痛！返到屋企，去完廁所就好啲！」

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ERROR合體未有定案

談到ERROR隊友193郭嘉駿跟葉劉淑儀合照，惹來爭議。Dee表示不知道，直至回公司化妝才知道，當下只覺得要delete個threads。他說：「佢梗係想Cell牌子啦，佢特登去嗰度擺一個booth，就係sell牌子。但我覺得佢張圖爭啲嘢，如果係我會key啲風水嘢囉。（加麒麟？）佢有好多形態，依家又赤馬紅羊，驚佢衝出嚟會撞親人。」

他續指193正在放假中，所以在搞生意，「要睇佢哋幾時返工！」問到ERROR何時合體，Dee婉轉表示自己有謝票工作，「依家咩環境，幾難先至有部戲，而家有得拍戲，仲有謝票梗係做咗呢啲先啦！」他相信ERROR未來會合體。

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芯駖與Dee對《夜王》票房過億大感興奮。（林俊源攝）

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