夜王｜Dee回應193跟葉劉淑儀合照 指郭嘉駿放假搞生意

《夜王》導演吳煒倫、Sammi鄭秀文率領一眾演員出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」。《夜王》票房過億，黃子華、Sammi與一班演員昨日食魚蛋慶祝。芯駖表示好驚喜，並指出席答謝會時，票房仍欠50萬才衝過1億大關，團隊不停去謝票，直至最後一場謝票，終於過億，當下好驚喜及感動，自己跟譚旻萱有些眼濕濕。她表示已經準備好篤魚蛋。

Dee表示有拍下宣布破億的一刻，他直言是團隊功勞，而自己一直謝票時就胃抽筋，破億的感覺便是痛。他說：「我好少為抽筋，可能緊張但係最後嗰幾場謝票就係咁抽筋，後尾先發現胃抽筋係唔應該食止痛藥，食完更加痛！返到屋企，去完廁所就好啲！」