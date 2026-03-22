導演會頒獎禮2026｜舒淇曾獲封「舒三組」 被劉偉強爆初來港耍大牌

舒淇憑《女孩》獲頒「新晉導演」，她從劉偉強手上接過獎項，她自言在電影圈三十多年，是個幸運的女仔，在香港得到很多導演的愛，找她拍戲，希望香港電影愈來愈好。她說：「多謝晶哥喺雜誌上睇到我，邀請劉偉強、文雋兩位導演見我，我喺呢個電影圈31年幾，我係好幸運女仔，雖然耍大牌，但劉偉強、文雋都等我，多謝爾冬陞搵我拍《色情男女》，令我得到最佳女配角及最佳新人獎；多謝張堅庭導演，排除萬難搵我演香港女大學生。」她表示無論是導演，還是台前幕後都一直對她很好，非常多謝大家。

舒淇事後接受訪問時表示好開心，並透露自己身在內地工作時，劉偉強已提前致電給她叫她要回港領一個她從未得過的獎項，當時已估到會拎「新晉導演」。問到為何沒有多謝另一半馮德倫，她說：「我諗住年底一次過先，費事下下都多謝一次，我覺得佢會聽到好攰！」她又提到屋企很大，獎項不會佔很多位置，馮德倫不用騰出自己的空間。她又謂每次看到獎項時，都會令她回想起當時拍戲的感覺，每個獎項都是台前幕後、投資方有份參與。

全行都知我唔大牌

提到劉偉強導演介紹舒淇出場時，指30年前和她剛合作時，已耍大牌、遲大到。他說：「30年前佢已經耍大牌，我記得嗰陣去台北casting，約咗10點，點知佢夜晚8點先嚟，問佢點解咁遲嚟，仲好串咁話去蒲飲醉酒起唔到身，但我哋就合作咁30年，同佢拍咗13部戲。」 她笑謂這個故事說了很久，認識他們二人都知道，她強調「全行都知我唔大牌」。她表示這個獎項最希望其他人奪得，她說：「對我來講我係一個好老嘅新導演，我覺得喺香港或者好多地方，新導演係需要更加新嘅機會同埋曝光，我係開心，但都希望係其他人攞嘅！」對於獲香港電影編劇家協會頒發「年度推薦劇本獎」，她直言很意外，沒有諗過自己的文采竟會獲獎。

回憶初來港辛酸史 談到她在台上講感受時有點感觸，她表示想起30年前來港時的情況，她說：「一諗起30年前初初嚟香港嘅時候，嗰個環境、年代，自己住嘅地方，當時一個人踩好多部戲，我嗰陣時有個名叫做『舒三組』。有次好攰，自己仲係新人唔敢發爛渣，我唔記得咗係服裝阿姐定邊個講『你咁就攰啦，咁鄭九組點算呀！』我問邊個『鄭九組』之後知係Dodo姐，真係好勁！香港人嘅腳步，同埋體力、精力真係好勁，我真係跑到好辛苦，先跑到而家！其實都幾感觸！」

她表示將會執導電影，但作品未知角色需要自己演出。她表示做導演好辛苦，自己比較鍾意做戲，去年拍了一部古裝片，希望今年可以上眏，現在正接洽另一部電影，希望可以找到投資方。