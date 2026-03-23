導演會頒獎禮2026｜梁家輝即場講人生道理 教廖子妤行衰運要吔蕉皮

梁家輝表示已經很久沒有出現導演會上，自己今次出席不是為了獲獎，也沒有想過這麼多媒體關注導演會。他說：「我最開心就係見返好多對我有恩嘅導演，或者未搵我嘅導演、新晉導演。雖然我係一位高齡嘅演員，但只要我一日仲企喺度我都可以去演！其實我唔知自己電話號碼，但係大家要搵我嘅話一定搵到，我要多謝廣大嘅觀眾一直以來嘅支持，亦都多謝香港電影。」

他坦言由入行到現在已經40幾年，坦言從未想過「打一份工會打咁耐亦都未轉過工」。他說：「中途雖然嘗試過一次嘗試去做老闆，但係感謝香港電影、觀眾多謝！我仲好開心見到新一代導演同埋新一代演員嘅成長，環境好艱難，但係我哋仲可以堅持自己嘅崗位，我係一個好難得嘅傳承嚟㗎 ！」

Fish表示好感恩，談到自己很喜歡演戲，在馬來西亞時是一位特約演員，也沒有想過來港當模特兒會闖入電影圈，「自己第一日嚟香港嘅時候都冇諗過會順利地踏入香港電影工業，我係做Model，三個月左右就走㗎啦，點知比我面試中第一部戲。我一直都好想拍戲，終於俾我做到夢寐以求嘅工作，我都有好多高低起跌，但呢啲都係我嘅養分，尤其是呢一年嘅運氣，原來幸運係咁㗎，突然間有咁多好嘅事發生，好多嘢都好似安排咗一定要佢今年發生咁，我覺得一定要更加努力做好演員呢份工作，先至對得住來之不易嘅運氣。

好天收埋落雨柴

梁家輝表示一命二運三風水，運氣當然很重要，但相信Fish未來會有更加多機會同運氣，因為大家都見到她努力。Fish搞笑問行衰軍又如何，家輝哥說：「好天收埋落雨柴，行衰運就收一收自己，喫蕉皮都好，都起碼叫做有啲朝罷一下撳撳，我咁多年行過嚟就係咁啦，我知慳識儉，所以好運嘅時候就收埋落雨柴，我都經歷過衰運，人有三衰六旺，自己有儲備嘅時候就會好易行過，唔係好長時間嘅咋！」

他說曾經有過一段很黑仔的時間，「一開始就黑到唔黑啦，其實好多嘢唔需要講嘅，人條命係咁，最緊要相信自己，喺工作上邊努力咗，可能當時冇人睇到，但日後一定有人欣賞。當有人欣賞嘅時候，你落唔能夠把握嗰個機會，你就可以繼續落去㗎啦！你話我樂觀又好，我係一個非常悲觀嘅主義者，我就建立左自己嘅家庭、某啲嘢，我絕對唔相信靠幸運就會得到全世界，必須靠個人嘅努力！我自己就踏入冇練，都唔知自己可以擺幾耐，但可以繼續找我一定會繼續走。」