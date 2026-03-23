導演會頒獎禮2026｜杜德偉從影41年首獲電影獎 衛詩雅奪女配公開電話號碼搲撈(有片)

「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」於昨日（22日）在尖沙咀舉行，由杜德偉憑《風林火山》獲最佳男配角，他從曾志偉手上領獎，他在領獎時笑言拍戲時跟導演麥浚龍有很多交流，但拍完戲就「玩失蹤」，怎知Juno突然衝上台，場面搞笑。而衛詩雅就憑《再見 UFO》奪「最佳女配角」，她從木燕玲手上領獎後，在台上公然搲撈，公開自己8個字電話號碼，呼籲各位導演找她拍戲。

兩人一同受訪時笑言，巧合地兩人都有份參演《風林火山》和《再見UFO》，但就沒有同場，在頒獎禮上才正式認識對方。杜德偉自言心情好興奮，「我入行41年，今次係第一晚參加導演會頒獎典禮，亦都從未攞過獎，今次係第一次。真係冇諗過，好興奮。」太太在台下見證Alex獲獎，「其實佢我嘅一半，我嘅開心同唔開心，完全可以百分之百feel到，如果我好開心，佢應該獲第一個人感受到。」他續指經過疫情的空白期，不像以往拍完就上映，「有時自己都唔記得咗，到上映見到大家反應，重新喚醒自己記憶。」衛詩雅大表贊同，「我哋兩套戲都係都巿傳說，兩套都有份。」

問到可有信心在金像獎再下一城，杜德偉就表示，「唔諗攞獎，只希望有更多有趣角色可以做，我已到這年紀，希望所有做嘅嘢都可以係有意義。攞獎當然係好大鼓勵，但好以做到一個自己覺得好興奮嘅角色，好似經歷第二個人嘅人生，呢種係我演戲追求嘅感覺。」被看有機會大滿貫的衛詩雅點頭認同，認為每位入圍者都有一定實力，自己獲獎當然是更大鼓勵。」