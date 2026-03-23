導演會頒獎禮2026｜吳君如性感打扮贏盡全場 自爆同佘詩曼墮入鏡仔天仙局

吳君如透露自己是1993年導演會的主持人，今次因為老公有電影入圍，再度參與活動令她湧起不少回憶，很開心可以見到好多好朋友。她說：「呢個地方係好特別，因為1993年導演會我係做主持，嗰晚陳可辛同一班導演就做表演嘉賓，彈結他唱歌。然後今年佢又有電影，我話呢個地方我一定要嚟。好懷舊呀，尤其是頭先行呢條紅地毯，好似啲回憶返返嚟，所以重裝嚟吓啦。」問到金像獎會否再次重裝出席，她表示可能到時未必在港，屆時再算。

談到早前她與佘詩曼、MIRROR的呂爵安、柳應廷、李駿傑及ERROR的肥仔一齊打四方城。她一開口就指那場雀局「俾人昆」。她透露媽媽冬嬸跟佘媽是雀友，她便相約阿佘打牌，再找其他人「戥腳」。她指這個陣容一年只可能有兩、三次。她表示曾跟MIRROR成員合作過，襯新年便相約同大家聚下。她說：「估唔到Edan同嗰兩個Jer咁叻，佘打牌好叻，佢好清醒㗎！（阿Jer平時係魚腩！）邊隻Jer先？（你攬住嗰個、唱主題曲嗰個！）哦，佢打得叻，好穩陣，另外個Jer都打得叻。（Edan呢？）Edan就不願置評啦。同後生、唔同年代嘅人打吓都幾得意。不過最衰係肥仔，成日唔知作咩規列，我都唔明，玩到你頭都暈，所以我懷疑呢個係一個天仙局，哈哈哈。」她表示大家打得好平，不要被二百番嚇倒，玩了一晚只是輸了幾百蚊。