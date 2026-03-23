江嘉敏初次參與鴨脷洲百年寶誕慶典 潘靜文有睇《非常檢控觀》大讚張馳豪有型

三位同樣成長或現居於南區的張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）、江嘉敏（Kaman）皆是首次參與鴨脷洲洪聖傳統文化節，三位都對這個南區傳統年度節慶感到非常有趣，直言今年才能夠親身參與實在錯失太多。Kaman：「喺南區生活同讀書咁耐，當然有聽過洪聖寶誕傳統節慶，但今次真係第一次參與。我頭先八卦問吓，原來唔只街坊，仲有好多區外人士甚至遊客嚟到，真係要多謝大會將呢個傳統節慶發揚光大，等更多人認識到洪聖寶誕同埋佢嘅文化歷史底蘊。我主持嘅《100樣可能》下一季一定要嚟採訪，畀更多人知道！」

自《聲夢傳奇》後鮮有合作的「組爸組媽」Aska與Sherman今日再次重聚出席活動，二人見面立即寒暄一番。Sherman：「《聲夢》唔少學員都繼續留喺公司，但就分散喺唔同嘅節目，我同Aska其實好少見到面。我都希望好似Aska咁有得參與劇集拍攝呀，啱啱播完嗰套《非常檢控觀》我有追睇，Aska好型。」Aska：「多謝支持，我都希望我哋有機會可以合作，唔單只係唱歌，拍劇搵我哋做對手都可以呀！」二人藉放水燈為自己及對方祈願，希望事業像水燈一樣順風順水又閃亮璀璨。