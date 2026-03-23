電競女孩｜由35間減至2間戲院 導演白瑋琪熱血堅持：我唔想offline

袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻等新世代演員主演的《電競女孩》，上映不足兩星期，由35間戲院降至只餘2間，面對嚴峻挑戰，導演白瑋琪(Bassetto)在社交平台分享，「一日可以打嘅，就一路繼續要打落去！我唔想offline！」電影由CCIDA電影發展基金資助，是「首部劇情電影計劃（大專組）」獲獎作品。監製廖婉虹感慨：「《電競女孩》從來都不是一齣在市場計算上可以很精準的項目。從評審手中順利獲得資助後，就是逆境波嘅開始，預算有限，只能用時間加團隊的決心，堅持把電影完成。」她補充，資助計劃的製作期及發行計劃，都要提前向政府報告，任何調動或延期都要申請、解釋及審批，有時難以配合市場變化：「我仍們然相信觀眾會看見年輕人創作的誠意，願意支持為本地原創。」