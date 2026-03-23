電競女孩｜由35間減至2間戲院 導演白瑋琪熱血堅持：我唔想offline

袁澧林、郭爾君、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻等新世代演員主演的《電競女孩》，上映不足兩星期，由35間戲院降至只餘2間，面對嚴峻挑戰，導演白瑋琪(Bassetto)在社交平台分享，「一日可以打嘅，就一路繼續要打落去！我唔想offline！」電影由CCIDA電影發展基金資助，是「首部劇情電影計劃（大專組）」獲獎作品。監製廖婉虹感慨：「《電競女孩》從來都不是一齣在市場計算上可以很精準的項目。從評審手中順利獲得資助後，就是逆境波嘅開始，預算有限，只能用時間加團隊的決心，堅持把電影完成。」她補充，資助計劃的製作期及發行計劃，都要提前向政府報告，任何調動或延期都要申請、解釋及審批，有時難以配合市場變化：「我仍們然相信觀眾會看見年輕人創作的誠意，願意支持為本地原創。」
導演Bassetto以電影精神呼應現實：「《電競女孩》本身，就是一個關於被否定、跌倒、再站起來的故事。。這正是我們主創的處境。票房雖然艱難，但我們會繼續想辦法，在失敗後學會自我賦權與堅持。」她形容團隊大部分為初次擔任核心崗位的年輕幕後，從劇本、拍攝到宣傳都以最純粹的初心完成作品：「過程中有懷疑、有壓力，但也有無數次的並肩前行。」繼首周上映與《金多寶》及《尋秦記》謝票團隊聯合拍reel、拍照後，《電競女孩》與同樣講述女孩成長的《女孩不平凡》（導演徐欣羨）聯合謝票，實現團結就是力量的精神。Bassetto連日來開IG Live與觀眾分享電影，近日更於Telegram開設「電競茶餐廳應援小隊」（t.me/gamergirlsfilm） ，廣邀小店應援提供場地貼海報，歡迎英雄加入並肩作戰、分發應援物資。
縱然目前票房表現不理想、排片再減至2間戲院，但團隊視之為「加時賽」而非結局。主創團隊日前(21 日)映後分享，監製廖婉虹、導演Veronica Bassetto、攝影Dave Cheung、動作指導粟米、電影配樂及視覺特效黃子維親臨，誠懇呼籲觀眾：「如果你相信獨立製作有價值、相信新人作品值得被看見，請走入戲院，給這部電影一次機會。」釗鋒入場後發文力撐 幕後團隊發心聲：「明知輸，都要打！睇咗電競女孩！明明得五百萬budget，明明係香港街景，都可以拍得出沉浸科幻高度🔥好享受，多謝香港電影🙏🏻」」