衛蘭M痛死頂開澳門騷 宣布年尾再踏紅館

衛蘭上周六 （3月21日）於澳門舉行「OUT OF FRAME」世巡澳門站。闊別澳門7年，Janice特別為此站加入新歌單和舞台效果，更請來馮允謙(Jay) 擔任嘉賓，暖男Jay帶了一樽印上二人合照的蜜糖送給Janice ，Jay說：「知道你開巡迴演唱會，要好好保護把聲，蜜糖就最啱，希望你食蜜糖時望住張相，呢張合照係2021年我哋合作嘅一個騷，到依家仍然係我one of my favourite show。」

充滿默契

Jay在台上大讚Janice 是一個很sweet的女仔，Janice 亦表示：「希望下次可以再一齊開騷，其實香港男歌手之中，我係好鍾意Jay把聲，每次同Jay合唱都好開心，唔知點解同佢喺台上面好有默契。」二人合唱《家門》後，Jay再獨唱一首《遠在眼前》。在演唱會尾聲，Janice突然送上重量級喜訊，宣布將第6次踏上紅館舞台，「有個好開心好開心嘅消息，之後會去我最鍾意嘅城市，返去屋企香港開騷，年尾就會喺紅館同大家再見面！」

演唱會後，Janice 直言澳門站的氣氛非常好，雖然她開騷撞正生理痛，Janice說：「最怕就係開騷遇到女人生理不適，不過今次世界巡迴，最令我感受到，就係只要堅持便能做到，之前到各地都曾遇過水土不服，但我都一次又一次克服了。另外，終於可以宣布返香港開騷，真係好開心好期待，暫時可以透露係香港站唔止歌單會重新調整，整體所有嘢都會係全新！」