23歲Marf邱彥筒首開個唱自評75分 唱方大同《才二十三》盼開part 2

邱彥筒(Marf@COLLAR)的首個個人演唱會《Marf Yau “Nights like this” Live 2026》昨晚(22日)於麥花臣舉行，座無虛席，COLLAR姊妹沈貞巧(Gao)、蘇雅琳(Ivy So)和陳泳伽(Winka)坐頭排，全晚又跳又唱非常投入，MIRROR成員李駿傑(Jeremy)和《全民造星VI》師弟男團ZPOT亦有捧場。男友林家熙(Locker)雖要出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，但仍低調到場，事前更與女友合力炮製「玩爆你KB」片段，為演唱會畫圓滿句號。她自評表現值75分，並期望有機會開part 2。

開show審視樽頸位 Marf以《Law of Attraction》為個唱打頭陣，當唱完《海》後Marf開腔表示歡迎大家蒞臨「生日會」，她表示演唱會主題「Nights like this」是指「這樣的晚上」的感覺，並透露曾與經理人思量「Night」是否有「s」，最後加上「s」表達希望有更多個像這樣的晚上。她自言今次頗任性，換了不同造型，又上演音樂劇圓夢，「(開騷）機會多的是，我才23，這次開騷也令我審視樽頸位，多謝在場各位見證我的第一次，但肯定不會最後一次，之後會做得更好、會適量的任性令大家驕傲。」她合共唱了24首歌，包括翻唱張敬軒、方大同、Avril lavigne和容祖兒作品。

圓夢唱Musical Marf在完騷訪問時自評表現75分，但興奮程度就100分，並揚言唔夠喉，期待下一次有更多舞台機會。「唔可以有regret，因為只係得一晚。」她特地為開show戴假髮換造型，務求為觀眾帶來耳目一新的感覺，「其實都remind我Coldplay最後一晚，嗰次個頭痛到要食止痛藥先上到，今次髮型師飛躍進步，唔使食葯，假髮揈極都唔甩。」假髮的齊蔭令人聯想參加全民造星》的造型，她笑言，「都算係性格特徵，所以想再做多次。」問到最喜歡的部分，她不假思索答道：「當然係Musical，因為呢part係我私心想實現。」

盼張敬軒喜歡Marf版《笑忘書》 談到選唱張敬軒的《笑忘書》和方大同的《才二十三》，她認真表示，「覺得好適合23歲唱，希望軒公會鍾意，日後會唱呢個version，好大嘅許願。其實我都有同佢講，仲未覆我，希望佢返香港睇到啲片，唔會覺得我做得太差。」至於唱Avril lavigne的《Girlfriend》和容祖兒的《心花怒放》，「因為一直都好意意band sound，《心花怒放》大家一定識唱，好想傳達歡樂同享受嘅感覺。」她亦首唱未派台的Rap風格新歌《Run Run Rock》，呼籲大家拭目以待，「想試試水溫，好多謝TELLER有份幫我製作，佢好細心同聽我意見，一齊寫rap詞，主要佢寫，我再同佢傾。」

fans扮外星人 今次演唱會更設有最佳服裝獎，有fans以外星裝扮現身，令Marf大感驚喜。她又不時走到台下與觀眾互動，希望觀眾能以開party的心情去享受今次演唱會。演唱會尾聲，Marf以COLLAR的《Home Run》作結，感謝好姊妹齊齊以銀色Dress Code現身，Gao更幫她剪bts短片，在她壓力爆煲時陪伴去越南旅行，她笑言要請對方再往越男作慰勞。當觀眾高呼encore時，Marf就送上自己與男友林家熙（Locker）整蠱KB的片段代替Encore，她笑言擔心KB覆啅。