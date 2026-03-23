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娛樂
出版：2026-Mar-23 20:30
更新：2026-Mar-23 20:30

導演會頒獎禮2026｜《再見UFO》掃走3大獎 最佳導演梁栢堅：盼港人重拾生活勇氣

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再見UFO

《再見UFO》奪得最佳導演、最佳電影和最佳女配角獎，導演梁栢堅、監製錢小蕙和衛詩雅開心捧獎座合照。(衛詩雅IG)

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「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」昨晚(22日)於尖沙咀舉行，獲古天樂、陳哲藝、賈樟柯、鄭秀文、曾志偉、金燕玲、余香凝、劉偉強、胡軍及鄭保瑞擔任頒獎嘉賓，共頒發10個獎項，其中電影《再見UFO》奪得最佳電影、最佳導演、最佳女配角共3個大獎。監製錢小蕙(Amy Chin)和導演梁栢堅(Patrick)接受本報訪問，談到《再見UFO》成為大贏家，Amy Chin笑言對導演信心十足，「好開心，好多人支持呢套戲，在我心目中，Patrick一直是好導演，能夠被導演選為最佳導演，係好重要。」梁栢堅坦言，「當然好高興，要一班導演選你做最佳導演係難，通常導演都比較挑剔，好大鼓舞，好大榮耀。」

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開畫票房不似預期 盼延續映期

電影獲業界認同，但日前傳出票房告急消息，錢小蕙澄清，「唔係我話告急，喺大家寫，我只係將事實講出嚟，因為上映第一日累積票房過百萬，好多人嚟恭喜我，我都想話番俾大家知，其實開畫票房唔係我哋心目中咁如意(開畫票舴不足20萬)。」她感激有傳媒熱心報道和查詢，故說出事實，希望有更多觀眾入場。問到排片量少，會否造成很大影響，她續說，「我哋只希望能延續，因為排片有排片方針，人哋一家睇入座率，這亦好公平，只希望延續，因為呢部戲靠口碑好緊張，畢竟拍咗咁多年，觀眾未必感受到熱度即刻入場，只希望排片能繼續。」梁栢堅補充，「其實入咗場就會睇得滿足，有觀眾睇咗十幾場。」Amy坦言，希望票房能至少對得住投資者，「最重要唔係數字，而係我覺得值得更多人睇，正如導演所講，係屬於香港人嘅電影。」

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迷失中走到方向

問到梁栢堅透過電影想帶出甚麼訊信，他表示，「喺認識返自己，我哋拍完呢套戲嘅最大願望，我哋覺得香港人係迷失，受到好多壓力，好多觀眾睇完嘅迴響，係自導自己係咩人，重捨勇氣繼續生活落去，我覺得多於單純媒樂。」《再見UFO》故事橫跨八十年代，直至2003年的香港，他指有十幾歲的年輕人都感動，「佢哋嘗試問自己人生應該點走，所以攞去邊過年代都可以。」

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