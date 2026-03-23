魔音女團｜蕭正楠生日開工收蛋糕 撐黃翠如唱歌有進步搣甩魔音

蕭正楠今日（23日）出席無綫真人騷《魔音女團》記者會，適逢是他正日生日，大會送上生日蛋糕。他接受訪問表示：「有驚喜呀！同埋咁多人一齊過生日，約都約唔到，咁啱撞啱今日生日，有咁多魔音女團嘅練習生陪我。」並透露將會在節目擔任主持的工作。

被問到郭柏妍未能夠成功入圍，他回應：「我絕對唔係一個高層人士，我淨係做一個好卑微嘅主持人，呢個問題真係要留返高層先可以回答，陳潔靈話當初係海選嘅時候會諗過郭柏妍魔音嘅表現，但覺得佢表現都OK，好似solo發展比女團更加適合。」