魔音女團｜蕭正楠生日開工收蛋糕 撐黃翠如唱歌有進步搣甩魔音

蕭正楠今日（23日）出席無綫真人騷《魔音女團》記者會，適逢是他正日生日，大會送上生日蛋糕。他接受訪問表示：「有驚喜呀！同埋咁多人一齊過生日，約都約唔到，咁啱撞啱今日生日，有咁多魔音女團嘅練習生陪我。」並透露將會在節目擔任主持的工作。
被問到郭柏妍未能夠成功入圍，他回應：「我絕對唔係一個高層人士，我淨係做一個好卑微嘅主持人，呢個問題真係要留返高層先可以回答，陳潔靈話當初係海選嘅時候會諗過郭柏妍魔音嘅表現，但覺得佢表現都OK，好似solo發展比女團更加適合。」
撐翠如唔係魔音
講到有網民指黃翠如是魔音始祖，他直言：「咁我真係聽住魔音長大，其實佢冇大家講得咁誇張，佢唱得都OK 㗎！佢仲有上過嚟我演唱會同我合唱，佢聽得我唱歌多都有有啲進步嘅。佢係咪魔音就留返俾觀眾聽啦！」
提到兒子蕭哈哈，他笑言兒子未出世已經聽着他的歌曲《小小大人物》長大，並續說：「而家有時我想佢聽多啲歌，佢一聽到我把聲就會自己跳舞，仲有陣時會跟住唱，其實幾有音樂嘅天份，睇吓將來會唔會有呢方面嘅才華。」講到如何慶祝生日，蕭正楠透露與兒子蕭哈哈的生日相近，早前喜獲周潤發一起跑步慶祝。被問到會否有計劃再生B，他笑言：「真係好攰，暫時冇諗法！」