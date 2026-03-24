黑膠唱片銷量升 唱片商會4.18舉行「第三屆香港唱片店日」

成立44年的香港唱片商會日前舉行春茗，邀請了中央政府駐香港辦絡辦公室二級巡視員何德軍先生、立法會議員邵家輝先生BBS JP、知識產權處署長黄福來先生JP，再加上一眾業界協會會長、唱片公司和實體唱片店負責人等聚首一堂。
串流平台無法取代實體唱片
會長鍾慧慧(Mimi)致詞時表示：「過去數年黑膠唱片銷量不斷上升，令人鼓舞，而且有越來越多樂迷重新投入黑膠唱片的懷抱，他們也同時享受逛唱片店、慢慢挑選音樂產品的樂趣。這種如『尋寶』般的體驗和收藏的儀式感，是串流平台無法取代的。」
「第三屆香港唱片店日」定於4月18日(星期六)舉行，Mimi說：「這天是香港唱片店及全世界唱片店生日的大日子，在此希望大家屆時能走進全港各區唱片店，透過發掘和購買實體唱片和其他產品的過程，親身感受這個一年一度的活動所帶來的魅力。今年的節日口號是 『418 與樂迷共同守護指尖觸及的溫度！』」
推出獨一無二紀念精選碟
Mimi指「第三屆香港唱片店日」繼續得到很多唱片公司支持，更推出限定產品，贊助和授權珍貴母帶給唱片商會，讓唱片商會推出獨一無二的專屬紀念精選唱片，並於4月18日節日當日供樂迷消費換購，詳情將官方渠道公布。
唱片商會也邀請了香港電台第二台的李志剛、商業一台的余宜發、新城知訊台的歐陽德勛，再加上廣東電台音樂之聲的歐信希一起在春茗台上分享昔日逛唱片店的樂趣。