黑膠唱片銷量升 唱片商會4.18舉行「第三屆香港唱片店日」

成立44年的香港唱片商會日前舉行春茗，邀請了中央政府駐香港辦絡辦公室二級巡視員何德軍先生、立法會議員邵家輝先生BBS JP、知識產權處署長黄福來先生JP，再加上一眾業界協會會長、唱片公司和實體唱片店負責人等聚首一堂。

串流平台無法取代實體唱片

會長鍾慧慧(Mimi)致詞時表示：「過去數年黑膠唱片銷量不斷上升，令人鼓舞，而且有越來越多樂迷重新投入黑膠唱片的懷抱，他們也同時享受逛唱片店、慢慢挑選音樂產品的樂趣。這種如『尋寶』般的體驗和收藏的儀式感，是串流平台無法取代的。」