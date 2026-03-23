魔音女團｜倪嘉雯自覺表現失準連佘詩曼都有留意 穎喬成功入圍似發緊夢

無綫真人騷《魔音女團》今日（23日）在將軍澳電視城舉行記者會，公布16位練習生名單。葉靖儀接受訪問表示表示：「其實casting嗰一日我係超級緊張，但最後都能夠成功入到魔音女團，真係超開心，接下來有唱歌跳舞嘅訓練同埋有形象嘅大改造，會有韓團嘅標準。」

盧映彤成功入圍大感驚訝 盧映彤分享入圍感受：「原本我係超級超級期待，已經諗住打定輸數，諗住出咗條片都好，但我收到入圍嘅訊息真係超級驚訝。」陳熙蕊則表示：「個個女仔都咁靚，又唱得又跳得，好榮幸能夠成功入圍成為16個嘅其中一位，同大家一齊學嘢同埋成長，令我諗起選香港小姐嘅時候嘅感覺。」她續說對Rap方面會比較有信心。蔡華英則表示：「我知道我跳舞係好嘅，唱歌就要唱好啲，我唱歌都係沖涼嘅時候唱。」喬美莎笑言已經不知道自己的心情是擔心或緊張居多，並揚言會練習廣東話。

廖慧儀興奮分享：「成功入到十六強，其實我都覺得好意外，可能人生只得一次，因為我年紀都唔細，為咗呢個比賽真係要豁出去減肥。」談到這次參加《魔音女團》與《香港小姐競選》的最大差別，她說：「今次係唔知要training啲乜嘢，所以又期待又擔心。」

倪嘉雯被朋友批評唱歌難聽 倪嘉雯自覺在選拔期間表現失準，並笑言：「啲朋友話我平時唱K都冇咁難聽，連佘詩曼（Man姐）都問我點解搞成咁，我就答佢因為太緊張。」邢慧敏則表示：「我自己都有雞仔聲呢個問題，我覺得我表演完海選，都覺得自己表現中規中矩，我喺IG拉票嘅時候就特登展現唔同嘅個性。」 被問到是否自小有女團夢，盧映彤分享：「其實我之前去韓國旅行都有去過試鏡，但嗰陣時個樣都仲未ready，其實嗰陣時我已經試過兩三次，我覺得韓國好勁嘅原因係因為細個已經ready好，我覺得我輸蝕嘅地方就係比較遲發育。」廖慧儀說中學時期迷上韓國女團少女时代，學習韓文及模仿偶像跳舞拍片。

展開三星期密集式訓練 莊子璇指成功入圍擔心多過開心，並表示：「因為我好驚會影響其他人，都會諗好多嘢，例如跳舞跟唔上同埋走音。」倪樂琳直言希望成為女團成員之一，享受在舞台上表演的感覺。她續說即將要展開三個星期的密集式訓練期。 宋宛穎透露節目將會安排大量的跳舞訓練，並續說：「選咗香港小姐之後就比較少跳舞，我當呢一個係密集嘅減肥訓練營。」提到網民認為她的外表比較斯文，她回應：「我見到啲網民都幾驚訝我會參加，呢個就係我目標，我要大家睇到唔一樣嘅我。」穎喬被問到當年曾經參加過ViuTV選秀節目《全民造星IV》，她說：「我覺得係唔同階段嘅我，我好感謝嗰陣時經歷過嗰個比賽，學咗好多嘢。」她續說：「我覺得彌補咗我四年前嘅一個遺憾，好似發緊夢咁。」