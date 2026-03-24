Twins熱情派奶茶 近百fans狂歡呼

「25+英皇群星演唱會」首場秒殺售罄，日前宣布終極加場，勢必再掀搶飛大戰。為慶祝「英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典」，Twins落區派禮二重奏，繼金牌經理人霍汶希率領張敬軒同Gin Lee李幸倪快閃麥當勞任「奶茶大使」後，輪到Twins昨日(23日)接力出動落區派奶茶，再加上是Twins出道25周年，實行將歡樂及奶茶一齊散播全城。

活動下午1時開始，有fans已於早上9時，於餐廳內坐定定等侯，餐廳方面亦貼心地劃了一個區域舉行這次活動，範圍可容納近百fans，不過場面仍猶如等開show般墟冚。當阿Sa蔡卓妍及阿嬌鍾欣潼一現身，全場即刻陷入瘋狂狀態，歡呼聲大到幾乎拆天，二人隨即發揮親民本色，邊行邊繞場一周派奶茶，粉絲個個舉起手機瘋狂自拍，爭取機會跟偶像零距離接觸。