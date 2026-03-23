惠英紅拒再拍打戲免打爛招牌 　胡子彤備戰《城寨終章》升級動作(有片)

香港電影導演會昨晚(22日)舉行周年晚宴暨年度頒獎典禮，惠英紅、胡子彤、袁澧林等眾多藝人袁澧林(Angela)穿貼身長裙性感上陣，胡子彤則穿上大皮褸，一冷一熱，相映成趣。兩人齊齊接受訪問，胡子彤談到《九龍城寨之終章》的進度，對於導演鄭保瑞指今次動作戲升級，笑言現場會設有醫療團隊，為演員們受傷做準備，胡子彤就相信劇組團隊必做足安全措施，「所以上次係純屬意外，今次更加有經驗，所以更加放心。再加上導演話有醫療團隊，咁就更加放心，希望唔使用咁多⋯⋯唔好用就最好。拍戲啫，唔使真係受傷嘅。」他又表示，計劃透露，今次場景大有改變，現已接受訓練為升級動作備戰，同時亦計劃6月出戰亞運棒球賽，現在可趁機加緊操練。至於跟男神吳彥祖合作，他就表示看了部份劇本，自爆在電影尾段跟吳彥祖有對手戲，非常期待。

訪問期間影后惠英紅加入跟子彤聚舊，兩人曾經拍劇合作，紅姐笑言：「我都好耐冇返嚟開工。」胡子彤識做地回應：「好快有㗎啦！」惠英紅認真表示：「其實我開心嘅，希望有新一代，唔係剩係得我哋啲老嘢喺度。」她表示每年都會留Quota跟新導演，即使只使收是也沒問題。被問到會否再拍打戲時，她斷然表示不會再拍打戲，「唔想拆招牌，就算好熟嗰啲搵我，都唔打㗎啦。(推咗好多？)係呀，唔想打爛自己招牌。」胡子彤就提議惠英紅和袁澧林及他，三個人一齊拍文戲。惠英紅和應道：「如果呀？佢哋兩個咁後生咁靚，咁我做佢哋阿媽囉。」胡子彤：「好呀，靚媽媽同埋靚家姐。」傳媒起哄，為什麼是袁澧林做家姐？惠英紅說：「佢咁靚，做情侶都得啦。」胡子彤：「咁有好多可能性㗎嘛。」惠英紅：「導演一聽個劇本，叫你扯啦。」性感上陣的袁澧林就透露將開拍新戲，跟一位初拍電影的男演員合作，自爆早前歐洲大吃大喝，現在要積極keep fit準備開戲。