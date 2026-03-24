李駿傑Jeremy首演音樂劇《大象的告別式2.0》 獲強尼讚液體型演員

本地原創音樂劇《大象的告別式》，繼2019年首演及2023年重演後，闊別三年，將於6月12日起假東九文化中心載譽回歸舞台，李駿傑(Jeremy@MIRROR)獻出首次舞台劇演出，與原班人馬黃靖程、強尼和馮志佑演出《大象的告別式2.0》，第三度演出，劇本將全面進化，加入新情節並重新編曲，與觀眾再次直面人生遺憾，學習放下與告別。9場門票將於今日(24日)早上10時起公開發售。

Jeremy首次參演音樂劇，既期待亦充滿挑戰：「今次作品有好多唱歌元素，其實都係我嘅comfort zone，反而要練習點樣喺一個大型舞台上，更直接咁將角色呈現畀觀眾。」談到與強尼首度正式合作，他難掩興奮：「由《造星》開始，我同強尼大哥一直都係主持人同嘉賓嘅關係，今次終於有機會一齊碰撞，相信一定會擦出唔同火花。」由於角色先後有不同版本，Jeremy希望建立的建立屬於自己的演繹方式，為觀眾帶來新鮮感。強尼由《全民造星I》見證Jeremy出道至今，大讚對方是全能型演員：「佢就好似液體咁，你放佢喺咩容器，佢就會變成相應形狀。」他認為Jeremy在音樂及舞台上早已建立鮮明形象，今次首度挑戰舞台劇，勢必展現觀眾從未見過的一面。

談到自己再度回歸演出，強尼笑言曾一度拒演：「之前同黃靖程(小龍)講過唔會再演，因為真係好辛苦，每晚都要掏心掏肺，但最後都係忍唔住接咗今次re-run。」他坦言始終對舞台充滿熱愛：「喺台上唱歌係一件好過癮嘅事，今次希望可以再唱多啲。」相隔3年再演同一角色，他亦有全新理解，會嘗試以不同方式演繹，希望為自己、對手以至觀眾都帶來新的刺激與火花。

放下執念 直面人生遺憾

《大象的告別式2.0》以「遺憾」為主題，故事圍繞一個被稱為死後中轉站的神秘空間，職員Dr. Cheung（強尼 飾）致力協助每顆迷失的靈魂在人生的終點敞開心扉，放下執念，重新啟程。因意外失去記憶而滯留此地的Lily（黃靖程 飾）與Romeo（馮志佑 飾），順理成章成為助手。直到神秘男子陳朗Ron（Jeremy 飾）突然闖入，不但喚醒二人記憶，更揭開了那職員埋藏多年的秘密。

身高成最強反差

出品人兼女主角黃靖程(小龍)認為，《大象的告別式》劇本歷久常新，帶有療癒力量，事隔三年再度搬上舞台，必會有所進化，期望今次重演能為觀眾帶來更深層嘅情感釋放：「希望大家可以放低積累已久嘅心事，離開劇院之後有所領悟，甚至轉化成行動。」談到Jeremy今次加入演出，小龍透露是經 「花姐」推薦促成合作：「花姐形容Jeremy係一個好窩心嘅暖男，合作過就會知道。」她笑言首次見面已經有同樣感覺，認為他有能力發掘角色的另一面：「相信佢會演繹出一個默默思考，喺背後靜靜付出、守護愛人嘅『陳朗』。」不過，小龍亦幽默提到兩人之間嘅「最強反差」：「最大問題反而係身高差距，希望到時唔會變成另一種『最萌身高差』，搞到Jeremy好似同緊哈比人做戲。」