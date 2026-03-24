《正義女神》8少年犯齊控訴 AI許紹雄引領阿佘重見曙光

一時無辜一時奸險

宣傳片一開始便是一眾少年犯的誓詞：「本人所作之證供，均屬真實，及為事實之全部，並無虛言」，阿佘迷惘的走進少年犯堆、帶著疑惑的眼神望向各人，期間更面帶憂傷、眼泛淚光。之後八位少年犯輪流作出既憤怒又冤屈的控訴：「點解你哋要逼我呀」、「點解一直都唔信我呀」、「我係無辜㗎」、「唔係我哋做㗎」、「幫我呀」、「收聲呀」……被少年犯冤氣重重包圍的阿佘，最終神情痛苦地閉眼抬頭。眾人不約而同向阿佘做出「一時無辜一時奸險」的表情，配以張力十足的「黑白閃燈」效果，極具懸疑及心寒感，令觀眾更難以預估八位新生代演員在劇中的「忠奸指數」。