《正義女神》8少年犯齊控訴 AI許紹雄引領阿佘重見曙光

無綫新劇《正義女神》將由3月30日起播映，昨晚（23日）翡翠台推出全新宣傳片，女主角佘詩曼領軍八大新生代演員，包括劉倬昕、陳若思、丘梓謙（蔥頭）、馮皓揚、樂珈嘉、施焯日、蔡景行及羅皓誼演出。
一時無辜一時奸險
宣傳片一開始便是一眾少年犯的誓詞：「本人所作之證供，均屬真實，及為事實之全部，並無虛言」，阿佘迷惘的走進少年犯堆、帶著疑惑的眼神望向各人，期間更面帶憂傷、眼泛淚光。之後八位少年犯輪流作出既憤怒又冤屈的控訴：「點解你哋要逼我呀」、「點解一直都唔信我呀」、「我係無辜㗎」、「唔係我哋做㗎」、「幫我呀」、「收聲呀」……被少年犯冤氣重重包圍的阿佘，最終神情痛苦地閉眼抬頭。眾人不約而同向阿佘做出「一時無辜一時奸險」的表情，配以張力十足的「黑白閃燈」效果，極具懸疑及心寒感，令觀眾更難以預估八位新生代演員在劇中的「忠奸指數」。
師徒會心微笑對望
鏡頭一轉，換上法官裝束的阿佘獨自踏上眼前的梯級，而在梯級盡頭等候的，正是其劇中及現實生活中均亦師亦友的許紹雄。在AI特效幫助下，阿佘與許紹雄師徒二人以一個會心微笑的表情對望，原本的廢墟即回復舊有壯麗面貌、並重現希望之光，意味著二人在劇中將同心協力、協助一眾少年犯走出黑暗、重見曙光。