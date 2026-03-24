魔音女團｜郭柏妍游嘉欣出局有原因 TVB搵埋韓國最強社長Yong Heo合作

《魔音女團》16位練習生名單昨日(23日)出爐，包括有12位港姐︰莊子璇、宋宛穎、倪樂琳、李尹嫣、俞可程、邢慧敏、鄧凱文、王汛文、廖慧儀、蔡華英、陳熙蕊、葉靖儀， 來自《聲秀》的穎喬、喬美莎、備受無綫力捧的倪嘉雯和2022年第32期無綫電視藝員訓練班學員的畢業盧映彤。

雖然盧映彤的名氣不及其餘15位練習生，但她出道以來已經參加過不少重頭劇演出，包括有《你不是她》、《反黑英雄》、《黑色月光》、《愛·回家之開心速遞》、《俠醫》、《飛常日誌》及《金式森林》等，另外還有主持綜藝節目《Hands Up》。她本身亦擁有多項資格，分別是八級古箏資格、中國舞資達八級。至於外間一直關注的郭柏妍、游嘉欣就出局，陳潔靈指她們是屬於SOLO型，如果加入女團會沒有太多花火，並認為二人在拍劇上更有發展，寧願把位置留給更有需要的人士。

無綫今次更安排有「最強社長」之稱的Yong Heo創辦的YS偶像學院導師教她們跳舞。雖然Yong Heo未有出席記招，但他也預先錄製片段為16位練習生打氣，最後他更以廣東話打氣說：「支持魔音女團！Fighting！」

今次Yong Heo派出4位導師分別是來自韓國的導師Geon、以及同樣是YS香港的導師Lenna T.、Natalie 以及Cola。Lenna T. 是香港唯一一位擁有大韓民國韓流文化協會專業K-Pop導師資格證，她接受傳媒訪問時透露陳熙蕊曾是她的學生，Geon更是韓國天團Stray Kids、THE BOYZ 、LE SSERAFIM的舞者。