蔡琴澳門站演唱會感謝fans47年支持 視歌迷為最親密的家人

蔡琴《不要告別》演唱會於上周六(21日)在澳門舉行，這也是她時隔3年再度回到澳門開唱。這次巡演被蔡琴視作告別演唱會，所以一開場她便真摯地分享內心的感觸，「這個演唱會叫做『不要告別』，有可能是你們最後一次看蔡琴的演唱會。」正因如此，對她而言，這一晚的相聚顯得格外珍貴，也讓這場演出被賦予了更深一層的意義。

演出期間，蔡琴多次向一路相伴47年的粉絲深情致謝，他們長久而堅定的陪伴讓她得以在舞台上走過四十餘載而依然篤定從容。對她而言，這不僅是一場演唱會，更像是一場跨越時間的重逢。蔡琴在現場坦然說道：「我已經唱了47年了，最精華的歲月和精力都獻給了舞台。」隨後還表示自己每次演出後回到家，都要自己開燈以及泡茶，語氣平靜，卻字字落在心上。她還把行李箱形容為「大貝殼」，回到家把舊的行李拿出來，新的換回去，休息幾天又重新出門去表演。「每次我看到那一排來不及蓋好的『大貝殼』，這叫什麼家，真是難看死了。後來一直到我要開這個告別演唱會，我才醒悟過來，舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人。」蔡琴對舞台以及粉絲的這份真情實感，獲得了全場觀眾的掌聲回應。

這次演唱會，蔡琴除帶來了不少經典作品，還罕有地公開了她的部分「隱私」，就像一位久違的老朋友與在場觀眾娓娓道來她的人生故事。在轉場紀錄片中，她分享了自己與父母間的小故事，以及與演出團隊相處的點點滴滴。尤其在談及爸爸媽媽的那段成長經歷，可見她的眼中閃爍著淚光。而這些故事，通過一首首歌曲串聯起來，令整場演唱會充滿了溫度，也讓這個“不要告別”的夜晚，更像是一堂關於時間與記憶的課程。

在演唱會尾聲，蔡琴還與現場觀眾感性分享了自己對這次主題的理解，「我們常常會聽到有人說，現在年輕人的歌哪有我們年輕時的歌好聽，我覺得不要這樣說他們。」她覺得每個人都年輕過，那時候喜歡的歌，會陪著自己一輩子。「今天，我們應該要向每一首你曾經愛過的歌，真心地說謝謝。這些歌從來都沒有離開過我們，也沒有向我們告別，我們也不跟它告別。」話畢她便唱出這首《不要告別》，演唱過後她把話筒留在舞台上，隨即轉身退場。最後，蔡琴在全場熱烈的ENCORE聲中再次返場，與觀眾共同完成了一首《恰似你的溫柔》，為澳門站的演出劃上了完美句號。